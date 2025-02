Marcelo Ebrard se reunirá con representante comercial de EUA; buscan evitar aranceles

No, no, no voy a detener los aranceles. No. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera. Si, ellos (México) han sido buenos. Pero eso también se debe a nosotros, en gran parte a nosotros”, dijo Trump sobre la caída de 94 por ciento en los cruces irregulares de migrantes respecto al nivel de 2024. Es muy difícil cruzar la frontera, pero el daño ya está hecho. Hemos perdido millones de personas debido al fentanilo. Viene principalmente de China, pero llega a través de México y Canadá