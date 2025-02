Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy: Analizan solicitud de repatriación desde Estados Unidos de “El Mayo” Zambada

Qué bueno que también en esa esfera haya participación de las mujeres, tuve la verdad un privilegio el privilegio de estar con el papá Francisco en una reunión, digamos no como parte de un tema religioso, aunque él mismo pues evidentemente representa la Iglesia Católica y tuve oportunidad de hablar de este tema de la importancia porque era yo no era candidata formal y por primera vez México podía tener una mujer presidenta, y él me dijo que era muy importante la participación de las mujeres y en ese sentido pues yo considero el papá Francisco un humanista y en muchos sentidos, muy progresista, y esta parte de incorporar a mujeres dentro de la iglesia, pues creo que es un paso muy importante