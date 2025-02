Mañanera Sheinbaum hoy martes 11 de febrero: No hay pruebas de las acusaciones de EUA contra el general Salvador Cienfuegos

Estados Unidos se desistió de la acción porque en los documentos no existen todos esas consideraciones. Simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de expediente al gobierno de México. El gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente, dándole la oportunidad como se le debe de dar a todas las personas físicas y Morales para que impugnaran esa determinación no solamente no no no nunca la impugnaron, quiere decir que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas