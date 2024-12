Seguridad es una responsabilidad compartida: Sheinbaum y Harfuch trazan estrategia con gobernadores

La coordinación, si me lo permiten, empieza por el gabinete de seguridad. Esta es una solicitud muy respetuosa todos y a todas, atiendan diario el gabinete de seguridad. (...) El gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia; y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. No hay nadie mejor que ustedes, que conozca su estado, y para eso están todas las fuerzas federales para apoyarles ayudar y además hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota, ahí donde no se atiende siempre hay problemas. Uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente, no es suficiente; hay que estar diario