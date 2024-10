Ministros de SCJN que ya renunciaron por Reforma al Poder Judicial

Se me presentan dos opciones: Someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor- para la que me siento más apto-donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan.