En imágenes: Así fue la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum este 1 de octubre

Este martes 1° de octubre Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión como presidenta de México para el periodo 2024-2030. El evento marcó un hecho histórico, ya que es la primera mujer en ocupar el cargo en 200 años de República.

La abanderada de Morena en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio llega al poder como la mandataria más votada en la historia reciente, con más de 35 millones de sufragios, casi el 60% de la votación. Claudia Sheinbaum se convierte así en la presidenta número 66 en la historia de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fotos de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

En punto de las 11:25 de la mañana, Claudia Sheinbaum llegó a la Cámara de Diputados acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger , para tomar posesión como presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Ifigenia Martínez, de 94 años, quien funge como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, fue la encargada de pasar la banda presidencial del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Claudia Sheinbaum, con lo que se hace la transmisión simbólica del Poder Ejecutivo.

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Presidencia de México

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum hace un gesto durante su ceremonia de juramentación en el Congreso. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, levanta los puños. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum toma posesión como presidenta de México. Presidencia de México

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum toma juramento como nueva presidenta de México en el Congreso, en la Ciudad de México. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es asistida mientras se coloca la banda durante su ceremonia de juramentación en el Congreso. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Claudia Sheinbaum con la banda presidencial mientras Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, observa, en el Congreso, en la Ciudad de México. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre AFP

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su ceremonia de toma de posesión. Reuters

Toma de protesta de Sheinbaum hoy 1 de octubre Legisladores escuchan el primer mensaje de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Reuters

“Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiciera que la nación me lo demande”, dijo Sheinbaum.

Así, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y entre gritos de “Viva Claudia”, “Viva México” y “Viva la Cuarta Transformación”, la morenista rindió protesta como presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tras la entrega de la banda presidencial y tras dar su primer mensaje a la Nación, Claudia Sheinbaum se retiró del recinto en un vehículo que la llevó hasta Palacio Nacional , donde tomará protesta el gabinete legal y tendrá un almuerzo con invitados internacionales en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos