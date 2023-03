Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. A Debate por Daniel Jacobo

A Debate por Daniel Jacobo: Durante la ceremonia 95 de los Premios Oscar se estrenó de manera simultánea el último episodio de la serie The Last of Us, una serie de zombies que no trata de zombies sino de cómo Bella Ramsey y Pedro Pascal se roban nuestros corazones.

Pero el punto aquí es que, en esta ocasión, la serie no hizo la excepción de adelantar el estreno de su episodio dominical como lo hizo el domingo del Super Bowl.

La serie de "The last of us", hasta el final, continúa con su tremenda calidad de adaptación del videojuego.pic.twitter.com/ZH9pLUPyfI — Multiverso (@MultiversoTM) March 21, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Algunos, quizá, decidieron dejar de ver la ceremonia para ver el episodio final de la temporada; otros, tal vez, de plano no vieron la ceremonia y fueron de lleno a la serie; o, como yo, seguro no faltaron los que al terminar la ceremonia vimos el episodio sin importar la hora, pero el mismo domingo.

¿Por qué? Porque hoy, al parecer, no podemos dejar que nada se nos escape.

FOMO

Del inglés fear of missing out, el FOMO es la ansiedad de perdernos algo que los demás están haciendo que nos lleve a quedar fuera de la conversación.

Por ejemplo, no haber visto el último episodio de The Last of Us ese domingo y que la gente que si lo vio, lo discuta el lunes y uno tenga que evitar esa conversación para evitar que nos quemen la emoción.

Esta ansiedad nos orilla a tener la necesidad de ver, leer y escuchar todo. En todas partes. Prácticamente al mismo tiempo.

Lee más de Daniel Jacobo: ¿Por qué no lees? A Debate

Yo, me declaro culpable: actualmente estoy “leyendo” 4 libros al mismo tiempo; y lo pongo entrecomillado porque hay un par que empecé hace meses y no los he retomado. ¿Series de televisión? Unas 6 al mismo tiempo y otras 5 que dejé pendientes, con apenas uno o dos episodios iniciados. ¿Podcasts? Escucho unos 3 o 4 episodios distintos diario.

¿Y cómo?

FAST FORWARD

Desde hace unos meses, descubrí que Netflix tiene la opción de acelerar la velocidad de reproducción hasta 1.5x. De esta manera, los episodios o películas duran un poco menos del tiempo establecido.

Lo mismo sucede con Apple TV; hasta el momento, creo, son las únicas plataformas de streaming que lo han implementado. Youtube desde hace años lo permite.

En el caso de los podcasts, tanto Spotify como Apple Podcasts tienen esa función: escuchar a una velocidad mayor para consumir más rápido.

Para mala fortuna, mis ojos y cerebro aún no dominan a la perfección el fastforward analógico: el escaneo.

¿Y LA ATENCIÓN?

Escucho mientras manejo; veo series mientras scrolleo en mi celular; y leo mientras pienso en las 20 mil y un cosas que tengo qué hacer al día siguiente.

Hoy en día, para mantener el ritmo, es casi imposible tomar una pausa para escuchar, ver o leer algo con calma, sin la ansiedad de que se pierde el tiempo que podría ser provechoso para escuchar, ver y leer otra cosa.

En su libro Stolen Focus: Why You Can’t Pay Attention, Johann Hari desglosa cómo no solo las redes sociales, sino distintas aplicaciones en internet son diseñadas intencionalmente para robar y retener nuestra atención: notificaciones, sonidos, likes, visualizaciones, contenido compartido y un largo etcétera; todo para que te quedes en una y no gires a la otra que está haciendo exactamente lo mismo.

A DEBATE

Cientos de contenidos a disposición de los usuarios en todos lados mientras todos buscan robar nuestra atención nos deja indefensos y ansiosos; o más bien, quizá solo la discusión pública es la que nos tiene así.

¿Debemos consumir todo en todos lados al mismo tiempo?

La pregunta, a debate.

Por Daniel Jacobo

@soy_camel

adn40 Siempre Conmigo.