No todas las opiniones son respetables; Leonardo Curzio en Voces adn40

No todas las opiniones son respetables. Las opiniones basadas en el racismo, en la xenofobia y en el prejuicio no son aceptables como opiniones válidas. ¿Por qué? Porque no están fundadas en una argumentación.

Las expresiones que hemos visto en los últimos días en la capital son una señal de alarma. No digo que estemos ante una situación insostenible, pero hay que empezar a tener una actitud firme de condena ante esas cosas.

Tampoco es respetable que vayan contra museos, como fueron contra el MUAC; que ataquen una librería como la Julio Torri y la integridad de la Universidad Nacional.

Por supuesto que uno puede dar la opinión en lo que quiera, pero la expresión xenófoba que tantas encuestas ya detectan en la capital de la República y esas expresiones semibárbaras en contra de un museo y de una librería deberían originar una gran condena por parte de todos los demócratas y recordar que no todas las opiniones son válidas.

Los racistas, los que destruyen la cultura y los que atacan la integridad de los museos y las personas no tienen opiniones respetables. Son opiniones que deben ser condenadas.

Leonardo Curzio opina en Voces adn40: No todas las opiniones son respetables

