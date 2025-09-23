Leonardo Curzio; México y el conflicto Israel-Palestina

El gobierno mexicano , a través de su presidenta y canciller, ha tomado una postura clara y sin precedentes sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Rompiendo con una aparente reticencia a adoptar una posición pública, México se ha sumado a la creciente voz global que apoya la solución de los dos estados. Esta decisión, largamente esperada, marca un punto de inflexión en la política exterior del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El reto de la neutralidad y el multilateralismo

Durante mucho tiempo, la postura de México parecía ocultarse detrás de principios constitucionales, evitando así una confrontación directa que podría haber generado tensiones internacionales. Esta cautela, que algunos atribuyen a la presión de actores como la administración de Donald Trump , hacía cada vez más insostenible la posición del país en el escenario global.

Sin embargo, la reciente declaración de la presidenta sobre los gestos de Israel hacia el pueblo palestino y la posterior reafirmación del canciller en foros internacionales, como la reunión convocada por Francia y Arabia Saudita, demuestran un compromiso renovado con el multilateralismo.

Este cambio de postura no solo es un acto de coherencia diplomática, sino también una reafirmación de la importancia de la cooperación internacional. En un momento en que el multilateralismo enfrenta desafíos significativos, la elección de México de posicionarse a favor de una solución pacífica y justa es un paso adelante para la agenda de paz y seguridad global.

Aunque las dinámicas geopolíticas, como el apoyo incondicional de figuras como Trump a Israel, puedan dificultar un avance rápido en la ONU, la postura de México es un recordatorio de que la diplomacia y la cooperación son la ruta más civilizada para abordar los conflictos.