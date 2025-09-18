Leonardo Curzio: el dilema del nuevo gobierno, entre corrupción e impunidad

La lucha contra la corrupción y la criminalidad en México parece tomar un nuevo curso, alejándose de la retórica del gobierno anterior. El reciente discurso del almirante Morales, quien denunció la corrupción en las aduanas y el tráfico de combustibles, marca un punto de inflexión.

Esta declaración es una señal clara de que el silencio ya no es una opción frente a actos que desvían recursos del erario público, recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos. La denuncia pública de estos actos de corrupción es un paso crucial para desmantelar las redes que operaban impunemente.

Un golpe directo a la impunidad

La segunda señal es la repatriación de Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad de Tabasco, un hecho liderado por Omar García Harfuch . Este acto envía un mensaje contundente: no habrá impunidad, incluso para aquellos cercanos al anterior círculo de poder.

La repatriación de Bermúdez Requena, en el contexto de un sexenio que se caracterizó por la propaganda y la falta de rendición de cuentas, representa un cambio de paradigma. Ahora, la pregunta es si el gobierno actual irá más allá de la repatriación y denunciará las posibles vinculaciones políticas de alto nivel.

¿Denuncias a la vista?

Estos dos eventos plantean un dilema. ¿El gobierno actual se atreverá a señalar las responsabilidades políticas que se desprenden de la corrupción en aduanas y la repatriación de Bermúdez Requena? ¿O se conformará con la narrativa de que el expresidente “no sabía nada”?

El verdadero desafío es si se desmantelará por completo la descomposición del gobierno anterior o si estos actos solo quedarán como declaraciones aisladas. La ciudadanía espera que la lucha contra la corrupción sea integral y llegue a todos los niveles, sin importar el costo político.

