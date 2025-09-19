¿12 años de promesas y la impunidad intacta? Crítica de Leonardo Curzio a la política mexicana

El reconocido periodista Leonardo Curzio ha levantado la voz para señalar una preocupante constante en la política mexicana de los últimos 12 años: la impunidad. A pesar de los grandes discursos y las propuestas transformadoras, el problema de la falta de denuncia y la baja probabilidad de castigo para los delincuentes persiste inalterable en el país.

Leonardo Curzio sobre seguridad aérea en Voces adn40 [VIDEO] Esta vez en voces adn40 Leonardo Curzio habla de seguridad aérea

De Pacto por México a la Cuarta Transformación: La impunidad no cede

Desde el Pacto por México de Enrique Peña Nieto hasta la actual “cuarta transformación” de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta que ha propuesto “cambios constitucionales de proporciones colosales”, Curzio destaca una paradoja. “Los cambios constitucionales lo que no cambian en este país en 12 años es la impunidad”, afirma el periodista, refiriéndose al periodo de 2012 a 2024.

El 93% de los delitos sin denuncia: Una constante alarmante

Citando datos reveladores, Curzio subraya que “el 93% de los delitos en este país no se denuncia”. Esta cifra se ha mantenido constante, sin importar el proyecto político en turno. La lógica detrás de esta falta de denuncia es clara para el periodista: “para qué voy a denunciar, para qué me revisen el tiempo”. La impunidad se convierte en un incentivo para la delincuencia.

Curzio cuestiona el enfoque de los gobiernos en la modificación de leyes y sistemas institucionales, mientras que la ciudadanía sigue desprotegida ante el crimen. “No deberíamos estar trabajando en eso en vez de estarle metiendo mano a la constitución, un día, si un día también ahora están trajinando con el tema de estudiar el sistema electoral”, recalca. El periodista aboga por un Estado que defienda a sus ciudadanos, más allá de la recaudación y los discursos.

