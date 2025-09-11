Más de 30 mil comercios cerraron la última vez que se implementaron impuestos en productos de canasta básica
Cuahutémoc Rivera, presidente de la alianza de pequeños comerciantes, habla de los riesgos de subir los impuestos en productos de consumo diario
- Los refrescos podrían subir hasta $3 pesos por unidad.
- Tiendas y pequeños negocios serán los más afectados.
- Estos impuestos sólo golpearan a las familias mexicanas.
Productos más caros no necesariamente significa mayor salud en la población.