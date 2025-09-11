inklusion.png Sitio accesible
Más de 30 mil comercios cerraron la última vez que se implementaron impuestos en productos de canasta básica

Cuahutémoc Rivera, presidente de la alianza de pequeños comerciantes, habla de los riesgos de subir los impuestos en productos de consumo diario

Publicado por: Sergio Valladares
  • Los refrescos podrían subir hasta $3 pesos por unidad.
  • Tiendas y pequeños negocios serán los más afectados.
  • Estos impuestos sólo golpearan a las familias mexicanas.

  • Productos más caros no necesariamente significa mayor salud en la población.

Economía
Morena
