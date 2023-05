¿Cómo quitar los pelos de perro en la ropa? Remedios rápidos

Nuestros mejores amigos de cuatro patas sin duda tienen muchas características que nos fascinan, como su buena actitud y apoyo incondicional, pero también hay otras que no nos gustan mucho como encontrar pelos de perro en nuestra cama y en nuestra ropa, pues nos hace lucir sucios o desaliñados.

Si tienes un peludito en casa seguramente sabes que mantener la casa limpia es todo un reto, sobre todo si suelta mucho pelaje, esto, sin importar que sea de raza pequeña o grande, y lo desafiante que es quitar los pelos en la tela o las superficies que no son planas.

VIDEO: Perrita rescatada por bomberos CDMX, da a luz a 6 cachorritos

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo puedo quitar pelos de perro de la ropa?

Si ya le cortaste su pelito al milanezo y lo sigues encontrando en tu traje de lavandería, tus blusas de seda, pantalones de vestir y hasta en tus botas de gamuza, necesitas tomar otras medidas que pueden ayudarte. Estas son algunas opciones:

Cepillado diario: Es una de las mejores opciones si tienes un can en casa. Trata de practicarlo al inicio de cada día y así verás cómo los pelos disminuyen significativamente.

Aleja al can de tu ropa: Estamos conscientes que lo quieres mucho, pero seguramente tu ropa no, mucho menos tus atuendos de trabajo y trajes, así que ponlas a salvo. Otra medida es ya no dejar entrar a tu cuarto a tu mascota.

Guantes para pelo de ropa: Si los pelos están en los sillones te recomendamos tal vez lo mejor es que ocupes los guantes para pelo de perro. Esta opción se parece al cepillado rápido, pero es más fácil y rápido.

Bayetas de microfibra: Si están por llegar las visitas y por los muebles y sillones hay pelo de perro, este producto te ayudará para atraparlos de manera efectiva.

Te puede interesar: Perrito adoptado viajó para regresar con la familia que lo abandonó

Problemas de salud que provocan los pelos de perro

El pelo que pierde nuestro mejor amigo también puede dañar nuestra salud, sobre todo en las vías respiratorias. En caso de inhalarlo podemos tener secreción nasal, estornudos y congestión.

Las personas con un sistema respiratorio débil pueden desarrollar asma y posteriormente ya no querer tener mascotas. Ardor en los ojos con irritación y enrojecimiento también son síntomas que pueden presentarse.

Te puede interesar: ¿Por qué los perros más grandes viven menos? Científicos contestan

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado .