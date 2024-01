Autos que descansan por el Hoy No Circula 15 de enero de 2024 en CDMX y Edomex

Este lunes 15 de enero comienza una nueva semana y con ella las medidas de tránsito para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para disminuir los índices contaminantes, por lo que en adn40 te decimos qué autos descansarán por el Hoy No Circula , según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Hoy No Circula aplica para estos municipios del Edomex

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en 18 municipios del Estado de México. En caso de que los conductores no respeten los lineamientos podrán ser acreedores a una multa, algo poco conveniente debido a que recientemente se dieron las fechas de la verificación vehicular , trámite que no se puede realizar en caso de adeudos.

Los municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Así aplica el Hoy No Circula en la CDMX 15 de enero

En el caso de la CDMX, el Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías, que son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Autos y placas que descansan este lunes 15 de enero?

Los autos que descansarán por el Hoy No Circula este lunes 15 de enero son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como holograma 1 y 2. Cabe mencionar que los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.

¿Qué autos deben verificar en la CDMX en el primer semestre de 2024?

El calendario de verificación en la CDMX 2024 es el siguiente:

Engomado amarillo con último dígito numérico de la placa: Enero y febrero

Engomado rosa con último dígito numérico de la placa: Febrero y marzo

Engomado rojo con último dígito numérico de la placa: Marzo y abril

Engomado verde con último dígito numérico de la placa: Abril y mayo

Engomado azul con último dígito numérico de la placa: Mayo y junio

