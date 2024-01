Así aplica el Hoy No Circula este sábado 13 de enero en CDMX y Edomex

¡Evita multas! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que ni en fines de semana se suspende el programa Hoy No Circula, por lo cual un sector de la población no podrá usar su vehículo este sábado 13 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Sin embargo, a diferencia de cómo aplica este programa de lunes a viernes, este programa de movilidad vehicular modifica sus reglas para todos los sábados del año con la finalidad de evitar afectar los planes del fin de semana.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 13 de enero tanto en la Ciudad de México, como en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Hoy No Circula sábado 13 de enero en CDMX y Edomex

De acuerdo con lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis , este segundo sábado del año lo vehículos afectados por el Hoy No Circula son todos aquellos que cuenten con holograma de 1 y tengan placas con terminación non, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

También se tiene estipulado que no pueden circular todos los automóviles que tengan el holograma 2 y cuenten con placas foráneas sin importar su engomado, estampa de verificación y terminación de placa.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/QaiuHXESum — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 7, 2024

Qué autos sí circulan este sábado 13 de enero

Pese a lo antes mencionado, es importante hacer mención que un sector de la población sí puede circular en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado 13 de enero, los cuales son:



Vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad con identificación o autorización.

Camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Automóviles de Protección Civil.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Los vehículos que tienen placa de auto antiguo o clásico.

Las motocicletas.

Los vehículos que porten un Pase Turístico vigente.

Vehículos de maquinaria dedicada a las industrias de la construcción.

Multas por no respetar el Hoy No Circula del sábado 13 de enero

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, aquellas personas que no respeten el programa Hoy No Circula se pueden hacer acreedores a una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), lo cual equivale entre los 2 mil 074 y los 3 mil 112 pesos.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Vale la pena recordar que el Hoy No Circula del sábado 13 de enero en el Estado de México, aplica en los siguientes municipios mexiquenses:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

