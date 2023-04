¿Consumes alguna? Retirarán estas marcas de harina para hot cakes

Es bien sabido que el hot cake es un platillo muy delicioso y popular para chicos y grandes, a todos en algún momento nos ha fascinado la idea de prepararlo en casa para una merienda familiar, pero ¡ojo! Porque es importante colocar atención a las marcas de harina para hot cakes, ya que no todas son confiables.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) dio a conocer que retirará del mercado 30 marcas de harina para hot cakes, debido a que no cumple con los estándares de las normas oficiales mexicanas (NOM).

Se trata de un estudio de calidad que la Profeco realizó a 52 marcas de harinas para preparar hot cakes que se comercializan en México, el cual arrojó que 30 no cumplen lo que prometen. Algunas contienen menos producto del declarado, otras no cumplen con las normas de etiquetado, sus leyendas son engañosas, no so aptas para niños, no cumplen con las normas en materia de harinas o de envasado o sus empaques tienen instrucciones en inglés.

La Profeco destacó que de estas marcas, 19 son elaboradas con harina de trigo, nueve con diferentes cereales, cinco con avena, cinco libres de gluten, siete que contienen chispas de chocolate y siete sin azucares añadidas.

¿Cuáles son las marcas de harina para Hot Cakes que retirarán del mercado?

El titular de la Profeco , Ricardo Sheffield, informó que se sorprendió debido a lo que se encontró en el estudio realizado a varias marcas de harina para hot cakes, por lo que serán retiradas del mercado. “Es un alimento que se demanda mucho y nos sorprendimos de todo lo que hallamos, vamos a hacer un retiradero bueno de producto”, destacó Sheffield.

Etiquetado

Las marcas de harina para hot cakes que no cumplen con las normas de etiquetado son:

- Dinat

- Dinat baja en azúcares

- Bob’s Red Mill sin gluten y homestile

- Tasty; Morama

- Integra

- True amaranto

- Eat natural lima-limón

No aptas para niños

Las marcas que no son aptas para niños debido a que tienen endulcorantes y es necesario que tengan la leyenda “no recomendable para niños ”, son:

- Lucky Charms

- True Amaranto

Cantidad

También es importante mencionar que otras marcas declaran más contenido del que realmente tienen, ya que la norma considera un margen de tolerancia del 3% y lo incumplen:

- Quaker

- Gamesa Select

- Gamesa tradicional



- Pronto

- Pronto premezclada

Proteína

Por otra parte, algunas marcas aseguran que contienen cierto nivel de proteína, que después de la revisión se constató que es inferior:

- D´Mills

- Integra

- Morama

- Mundo light

- Ruf

Grasas y azúcares

Respecto de los niveles de grasas y azúcares declarados, el estudio de Profeco encontró que varias marcas tienen mayor contenido que el que declaran en la etiqueta:

- Morama Keto

- San Blas en sus presentaciones ‘tradicional’, ‘con fibra’, libre de gluten’ y ‘con avena’

- Pronto, en sus versiones tradicionales y premezclada

- Morama con chocolate

- Ruf

Publicidad engañosa

Estas fueron las marcas que presentaron publicidad engañosa , por lo que también serán retiradas:

- Eat natural lima-limón: “deliciosos y esponjosos”

- Cuatro cielos: “alimento para el alma”

- Dinat: “el mejor principio”

- Clementina: “libre tentación”, hot cakes deliciosos, esponjosos y libres de culpas”

- San Blas: “hechos con amor”

