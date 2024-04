¿Buscas chamba? Francia lanza trabajo en México con sueldo de 44 mil pesos; no pide idioma

El deseo de muchas personas en México es irse a trabajar a una empresa en el extranjero, sin embargo esto no siempre es posible por diversas razones, pero ya no importa porque ahora podrás laborar en una compañía francesa sin necesidad de salir del país hacia el continente europeo. ¡Así es! No tendrás que abandonar tus costumbres, ni tus tradiciones y mucho menos a tus seres queridos.

La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) abrió una vacante de empleo para trabajar en México con sueldo de 44 mil pesos al mes. Te contamos cuáles son los requisitos para aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El empleo, publicado en la página web del organismo, es para desempeñarse como Gerente de logística en la empresa francesa L’Occitane. Esta compañía fue fundada en 1976 en la región de Provenza, Francia por Olivier Baussan y ofrece productos para el cuidado personal hechos a base de ingredientes naturales de alta calidad.

La marca se encuentra en un proceso de expansión, abrirá nuevas boutiques, por lo que necesita personal en México. Para el puesto de Gerente de logística la compañía ofrece un sueldo de 44 mil pesos mensuales, vales de despensa y prestaciones de ley superiores. Otra gran ventaja es que el idioma no representará una barrera, pues no se requiere hablar francés .

Requisitos

Carrera profesional titulado: Licenciatura en comercio exterior o afín

Estudios complementarios: Reglas generales de comercio exterior, ley aduanera, administración de almacenes, manejo de cadena de suministro desde la importación hasta la entrega en punto de venta

Años y áreas de experiencia: De 6 a 10 años de experiencia ; preferentemente en la industria cosmética y/o Retail

; preferentemente en la industria cosmética y/o Retail Inglés avanzado

Funciones a realizar

Organizar y supervisar la importación, almacenamiento y distribución de productos

Gestionar el ciclo de la cadena de suministro buscando una mejora continua y garantizando la satisfacción al cliente interno y externo

Dirigir y coordinar el departamento de comercio exterior, almacén, distribución

Dirigir y controlar inventarios en almacén y boutiques

Planear la dirección y control de procesos de la cadena de suministro desde la compra hasta la entrega en punto final

Actualización de procesos logísticos

Negociar con proveedores tarifas, tiempos de entrega , condiciones comerciales, etc.

, condiciones comerciales, etc. Proyectos Waste y seguimiento a reciclaje en almacén

Desarrollar al personal a su cargo y mantenerlo en constante actualizaciones de actividades de su área

Si te interesa el trabajo y cumples con los requisitos, puedes realizar tu registro aquí .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.