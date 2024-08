“El Mayo” Zambada fue traicionado; hijo del “Chapo” sí se entregó, afirma Embajada de EUA en México

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, informó este viernes que el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos y entregado a las autoridades de ese país en contra de su voluntad. Mientras que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se entregó voluntariamente.

“La evidencia que vimos cuando llegó al aeropuerto, es que al “Mayo” lo llevaron contra su voluntad. No hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes en México. Esta operación fue entre los cárteles’’, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Mi declaración acerca de los hallazgos sobre la custodia de Ismael Zambada García “El Mayo” y Joaquín Guzmán López #SeguridadCompartida



— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 9, 2024

Salazar señaló que no hubo un plan de vuelo registrado, y que este salió de Sinaloa y llegó a Estados Unidos sin que las autoridades de ese país tuvieran conocimiento.

“Uno entregó al otro. No dieron plan de vuelo, que se registró con agencias de los Estados Unidos. El vuelo salió de Sinaloa y llegó así a Santa Teresa Nuevo México. Nos sorprendió cuando pasó", agregó.

Respecto al piloto que trasladó a los capos, Ken Salazar afirmó que no es empleado de Estados Unidos ni ciudadano estadounidense.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de este 9 de agosto?

Las declaraciones de Ken Salazar se dan luego de que en su conferencia matutina de este viernes 9 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que no ha habido cooperación del gobierno de Estados Unidos en este caso.

Desde el día que pasó hemos estado en comunicación constante con su gobierno (...) yo fui personalmente a El Paso, fui con la mira especial, que mandó la Fiscalía, para ver la evidencia, eso enseña la cooperación que llevamos con México, eso no ocurría antes (...) Nosotros estamos cooperando y dándole la información al Gobierno de México -dijo Salazar.

¿Quién es Ismael “El Mayo” Zambada García?

Es un narcotraficante mexicano, líder histórico junto con “El Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa; ambos llevaron a la cima a la organización criminal.

Tiene 76 años de edad y nunca había sido capturado, la DEA lo señala como el principal traficante de fentanilo hacia Estados Unidos, que según autoridades de ese país es la principal causa de muerte de personas de entre 18 y 45 años.

Ismael “El Mayo” Zambada García se caracterizaba por mantener un perfil bajo y un enfoque empresarial por encima de la violencia.

De acuerdo con InSight Crime, “El Mayo” presuntamente opera desde la zona montañosa que une a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, también conocida como el Triángulo Dorado.

Los brazos armados asociados al “Mayo”, como Los Rusos y Los Ántrax, operan desde los estados de Sonora y Baja California, además de Sinaloa, para garantizar el acceso a los cruces fronterizos.

Recientemente, la DEA informó que “El Mayo” se encuentra enfermo, lo que podría afectar el liderazgo de su facción dentro del cártel.

¿De qué acusa la DEA a Ismael “El Mayo” Zambada?

El “Mayo” Zambada enfrenta diversas acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos.

Además de los delitos contra la salud, el capo del cártel de Sinaloa es acusado de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y distintos delitos relacionados con el narcotráfico, como el trasiego de cocaína, heroína y metanfetamina.

