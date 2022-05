Efemérides 4 de mayo: Qué pasó en México y el Mundo

El 4 de mayo de 1979 se conoce como el día de Star Wars debido a juego de palabras en inglés “May the 4th” que parece “May the Force be with you”, es decir, la icónica frase de la saga “que la Fuerza te acompañe” y se le atribuye a Margaret Thatcher.

Infórmate aquí qué otros sucesos ocurrieron durante un 4 de mayo en diversos años, de ahí que ha sido marcado por efemérides importantes que no pueden pasar desapercibidas tanto en México como en el mundo.

Qué se celebra el 4 de mayo

- Día Internacional de los Bomberos, esta efeméride se estableció el 4 de enero de 1999, luego de que cinco bomberos murieran durante un incendio forestal en Australia. Además el día 4 de mayo también se ligó con San Florián, santo patrón de los bomberos.

- Día de Star Wars ; esta fecha se eligió por un juego de palabras en inglés “May the 4th” que parece “May the Force be with you”, es decir, la icónica frase de la saga “que la Fuerza te acompañe”.

- Afganistán: Día del Recuerdo en honor de los mártires y discapacitados.

- Japón: Kokumin no Kyûjitsu (Descanso nacional).

- Letonia: Día de la Independencia.

Efemérides del 4 de mayo

1780.- El presidente de Estados Unidos, John Adams, fundó la Academia de las Artes y las Ciencias de América, por la que han pasado personalidades como Benjamin Franklin, George Washington y Thomas Jefferson, entre otros.

1858.- Benito Juárez establece el Gobierno Constitucional en Veracruz, durante la Guerra de Tres Años o de Reforma.

1904.- Reforma el presidente mexicano Porfirio Díaz la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de aumentar el periodo presidencial de cuatro a seis años.

1976.- En Madrid se funda el diario El País, uno de los más leídos.

2005.- Legisladores mexicanos aprueban la integración de México a la Declaratoria del Estatuto de Roma, que establece que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, podrá juzgar a ciudadanos mexicanos que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad.

2006.- La Fundación Gates, del empresario Bill Gates , pionero de la empresa Microsoft, es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006, por la labor filantrópica en apoyo a enfermedades como el Sida, malaria, cáncer y tuberculosis, sobre todo en África.

2010.- Con el ADN de los huesos de un extinto mamut siberiano, un grupo de científicos recrea de manera exitosa sangre del animal.

2018.- La artista plástica mexicana Karla de Lara recibe el Premio Internacional “Raffaello” en Bologna, uno de los más importantes que se otorgan en Italia.

Quién nació el 4 de mayo

1655.- Bartolomeo Cristofori, inventor italiano que en 1695 construye el primer piano, al que denomina “Forte-Piano”.

1757.- Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión, reconocido arquitecto, ingeniero y escultor español, que vivió y desarrolló su actividad en la Nueva España desde 1791 en donde se desenvolvió, hasta su muerte, como Director de Escultura de la Academia de San Carlos.

1904.- Agustín Yáñez, narrador y político, destacado escritor del género de la novela de la Revolución mexicana, quien fue Secretario de Educación Pública en los años 1964-1970. Recibió el Premio Nacional de Letras en 1973.

1938.- Carlos Monsiváis, escritor mexicano y creador de obras como Días de guardar, Escenas de pudor y liviandad y Los rituales del caos. A lo largo de su prolífica carrera recibió innumerables premios.

Quién murió el 4 de mayo

1937.- Noel de Medeiro Rosas, cantautor y músico que revolucionó la samba, música popular brasileña.

2017.- Benjamín Escobar George, músico mexicano quien era conocido por ser un músico tlaxcalteca bohemio.

