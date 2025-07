Así funciona la CURP Biométrica y qué pasará si no la tramito; ya fue aprobada por los diputados

El lunes 30 de junio, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, en donde se contempla la aplicación y uso de la CURP Biométrica , lo que ha provocado diversas opiniones.

El objetivo de la CURP Biométrica es agilizar las tareas de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, a partir de su uso tecnológico, aunque los partidos de oposición aseguran que es un instrumento que el Gobierno planea utilizar para apoderarse de los datos personales, la vigilancia e incluso el espionaje.

¿Cómo funciona la CURP Biométrica?

Se trata de un nuevo documento de identificación oficial que, además de contar con los datos de nombre completo, lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad, también incluirá una fotografía y huellas dactilares.

Al ser datos biométricos, tendrá especial atención en las características físicas de las personas, para que puedan ser identificados de manera digital; al incluir foto, esta CURP también contaría con reconocimiento facial .

Los argumentos que se utilizaron para aprobar su incorporación es que las fiscalías tendrán acceso a estos datos para mejorar los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, ya que, al contar con estos datos, podría ser más fácil la localización.

¿Qué pasa si no se tramita la CURP Biométrica?

Con el tiempo, la CURP Biométrica también pretende agilizar trámites y solicitudes, por lo que sería necesario para actividades esenciales. Si bien todavía no se ha determinado alguna multa o sanción para las personas que no la tramiten, sí podría ser un impedimento que no les permitiría realizar las actividades mencionadas.

Por ejemplo, se pretende adaptar la CURP Biométrica a la aplicación de Llave MX, en donde se pueden realizar trámites y servicios de Gobierno en línea desde cualquier celular o dispositivo, en donde tener dicha CURP facilitaría todavía más las acciones.

