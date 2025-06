Capufe: Los autos que no pueden circular por las carretera de México

En México existe un sistema de carreteras que te permite llegar manejando a cualquier estado de la República; son vías rápidas, por lo que se debe priorizar la seguridad, así que Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos) sigue trabajando para modernizarse y asegurar el bienestar de los conductores y pasajeros.

En relación a esto, existen varios autos que no pueden circular o no deberían circular en carretera. Si bien no hay una lista con los autos que no pueden ir en carretera, sí hay restricciones que tienen que ver con la seguridad, el estado del vehículo y las regulaciones de tránsito de cada estado.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Autos que no pueden salir a carretera

Los que no cumplen con el mantenimiento adecuado. Hay varios autos que no deben ni siquiera considerar el ser usados para salir a carretera , ya que es necesario que se encuentren en óptimas condiciones para resistir un viaje de estos. Por ejemplo, deben alcanzar al menos 60 kilómetros por hora y no deben tener fallas mecánicas.

Los afectados por el “Hoy No Circula” de cada estado; esto aplica para los estados en donde existe el programa del Hoy No Circula, como la CDMX y el Edomex; en estos casos, los vehículos que indica la regulación no pueden circular por las carreteras que hay en dichas entidades.

Restricciones por infracciones o falta de documentación. Los vehículos con más de 5 infracciones podrían tener restricciones de circulación, así como aquellos que no han cumplido con los trámites de verificación en varios años.

Capufe: Ya no habrá pagos en efectivo en carreteras

Un anuncio importante de Capufe es que ya no se realizarán pagos en efectivo en las casetas de carreteras federales de México. Ahora el cobro será únicamente con TAG, dispositivo electrónico que agilizará la circulación, reducirá el tiempo de filas y también los fraudes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.