Efemérides 25 de junio: Qué pasó en México y el mundo

El 25 de junio es una fecha importante en las efemérides del mundo, por los sucesos que ocurrieron en México y el mundo, una de ellas es el Día Mundial del Vitiligo, el cual es una condición cutánea, crónica y no contagiosa que ocasiona un trastorno en la pigmentación de la piel, sin embagro la gente que tiene, a menudo sufre discriminación. Se estima que el 1.2% de la población mundial tiene esta condición.

Qué se celebrá el 25 de junio

-Día Mundial del Vitiligo

- Día de la Gente de Mar

Efemérides del 25 de junio

1678.- En la Universidad de Padua, la aristócrata veneciana Elena Cornaro Piscopia (1646-1684) es la primera mujer que recibe un doctorado de filosofía.





1767.- El rey de España ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la monarquía.

#FelizJuevesATodos, un día como hoy pero de 1767 el rey de España ordena la expulsión de los Jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la corona española. ¿Conocen éste templo construido por los jesuitas novohispanos? #Historia #HistoriaParaTodos #Cultura #México pic.twitter.com/jcdoo6aShC — Historia para Todos (@HistoriaPara) June 25, 2020

1788.- Virginia se convierte en el décimo estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos.

1813.- José María Morelos establece, en Acapulco, los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac.

1856.- Se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos. La cual tenía como objetivo crear una clase media rural que tuviera deseos de desarrollarse.

1857.- En París, el poeta Charles Baudelaire publica Las flores del mal.

Twitter En 1857 el poeta Charles Baudelaire publica Las flores del mal en París, Francia.

1870.- En España, la reina Isabel II abdica del trono.

1940.- Francia se rinde formalmente a la Alemania nazi.

1947.- Se publica el Diario de Ana Frank.

1949.- Se estrena la película animada Liebre de pelo largo, protagonizada por Bugs Bunny.

1950.- En Corea, las tropas del norte cruzan el paralelo 38°, dando comienzo a la Guerra de Corea, que durará hasta julio de 1953.

1967.- Última actuación en televisión de la banda británica de rock The Beatles, donde graban All you need is love.

1975.- En India, la primera ministra Indira Gandhi declara el estado de emergencia, suspendiendo las libertades individuales.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

1981.- Microsoft Inc. se estructura como empresa.

1998.- En Estados Unidos, Microsoft pone a la venta Windows 98.

1999.- San Antonio Spurs derrotó 4-1 a New York Knicks en las Finales y se coronaron campeones de la NBA por primera vez en su historia.

2020.- El Liverpool conquistó la Premier League por 1° vez y se coronó campeón del fútbol inglés después de 30 años sin lograrlo.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

lmo