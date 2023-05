Uno de los billetes que más usa la población mexicana es el de 100 pesos, por supuesto hay varios modelos en circulación, pero uno en especial es muy popular y deseado por coleccionistas, quienes lo compran hasta en 150 mil pesos; conoce cuáles son las características de este billete de 100 pesos .

¿Cuál es el billete de 100 pesos que se vende hasta en 150 mil?

El billete de 100 pesos que se vende hasta en 150 mil pesos es el del conmemorativo al Centenario de la Revolución Mexicana, que puede valer esta cantidad de dinero si es que cuenta con un error de impresión.

Este billete de 100 pesos fue lanzado en 2009 por el Centenario de la Revolución Mexicana, sin embargo, para que realmente sea muy valioso debe de cumplir con ciertas especificaciones.

Características del billete de 100 pesos

Se trata de un billete de 100 pesos que es conmemorativo a la Revolución Mexicana, no tiene ningún daño o marco y se ve como nuevo, además, hay una característica que en realidad es un error de impresión, ya que dice “Sufragio electivo, no reelección”, en lugar de “Sufragio efectivo, no reelección”.

El Banco de México señala que este billete de 100 pesos del Centenario de la Revolución Mexicana debe estar hecho de polímero y medir 344 por 66 mm, también tiene que tener relieves sensibles al tacto, elemento que cambia de tonalidad, textos micro impresos, marcas de agua y ventana transparente.

Respecto al diseño del billete de 100 pesos , en el anverso aparece como imagen principal una locomotora que transporta tropas revolucionarias y hay otras imágenes alusivas como la soldadera o Adelita.

En el reverso aparece un fragmento del mural titulado “Del Porfirismo a la Revolución”, el cual es conocido como “La Revolución contra la dictadura Porfiriana”, del pintor y muralista David Alfaro Siqueiros, en el que se muestra al pueblo en armas que rodea a los líderes de la revolución triunfante. También se observa en miniatura el famoso Monumento a la Revolución.

¿Qué hacer si recibes un billete falso?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que si alguien recibe un billete falso o duda de su autenticidad, tiene que acudir a cualquier sucursal bancaria para solicitar que la pieza sea enviada al Banxico para su análisis.

De esta manera, la sucursal bancaria entregará un recibo que contiene un número de folio y fecha, los cuales permitirán dar seguimiento al resultado del análisis que pronuncie Banxico , quien tendrá un máximo de 20 días hábiles bancarios, los cuales estarán contados a partir de la recepción de la pieza, para emitir el resultado. Si el billete es auténtico, la sucursal reembolsará el importe; pero si es falso no se podrá recuperar.

