Bellakath: Cuándo ver gratis su concierto en Tecámac, Edomex

¿Te gusta Bellakath ? Pues prepárate y anota en tu calendario la fecha que te estamos por dar, y es que la artista mexicana estará completamente gratis en un concierto dentro de Tecámac, Estado de México (Edomex), por lo cual a continuación te daremos a conocer todos y cada uno de los detalles sobre este evento.

Es importante mencionarte que Bellakath estará rodeada de diversos artistas, los cuales se encargarán de ambientar el municipio del Edomex, dentro de un festival que será completamente gratuito.

¿Cuándo será el concierto gratis de Bellakath en Tecámac, Edomex?

Fue a través de sus redes sociales que la presidente municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, dio a conocer el cartel oficial del evento Festival Atmósfera 2023, el cual contará con música urbana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Estoy segura que este cartel será del agrado de nuestros jóvenes, que tendrán la oportunidad de convivir y divertirse -se lee en la publicación realizada por Mariela Gutiérrez.

De acuerdo con lo publicado y el cartel oficial, además de Bellakath se contará con la presencia de artistas como El Malilla, Uzielito Mix, DJ Foxy además de que se contará con un homenaje a sonideros como “Super Dengue y Siboney”.

La fecha pactada para este evento, es el próximo domingo 26 de marzo del 2023, fecha en la que los artistas antes mencionados se encargarán de ambientar el Parque Lineal de los Los Héroes Tecámac, en el Estado de México.

Es importante mencionar que esta será la segunda edición del Festival Atmósfera, por lo cual se espera que el evento esté lleno de energía y se cuente con un lleno total el próximo mes de marzo.

¿Por qué cancelaron a Bellakath en el Carnaval de Campeche 2023?

Este evento que se llevará a cabo en Tecámac, Edomex, servirá como reparo luego de que se diera a conocer que Bellakath no estará en la coronación de los Reyes Infantiles en el Carnaval de Campeche 2023.

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, se presentaría en la coronación de los Reyes Infantiles, sin embargo, asociaciones de padres de familia contactaron a los organizadores del Carnaval de Campeche 2023 para solicitar que la cantante de “ Gatita ” no estuviera presente en el evento, pues consideran que as letras de sus canciones no son adecuadas para el tipo de evento infantil.

Tras ello, la cantante de reggaetón señaló que su cancelación no se debió porque sus temas no fueran para niños, sino que se debió a que en una de sus canciones incluye a la comunidad LGBT, cosa que no les gustó a los padres de familia.

