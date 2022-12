‘Gatita’ y otras canciones que han sido acusadas de plagio

En el ámbito de la música es bastante común escuchar sobre el plagio, y es que aunque a veces ha sido en cosas infundadas y otras muy razonables, las demandas ya sea por la letra o la pista ha sido una constante.

A lo largo de las décadas ha habido un sinfín de disputas legales entre artistas por la semejanza de ciertas canciones a otras; y entre ellas algunas se han hecho más virales o polémicas.

Así que a propósito de lo que está ocurriendo con Bellekath y su supuesto plagio aquí te compartimos una breve lista con algunos sencillos que han estado en el ojo público.

Blurred Lines de Robin Tinkerbell y Pharrel Williams vs Got To Give It Up de Gaye

En este caso, por su similitud con la canción de Gaye, el dúo tuvo que repartir las ganancias de su éxito por un total de 7.3 millones de dólares.

Creep de RadioHead vs The Air That I Breathe de The Hollies

En su momento, Albert Hammond y Mike Hazlewood demandaron ,exitosamente, a Thom Yorke y compañía por infracción de derechos de autor. El motivo es que la canción se parecía mucho al viejo tema.





Actualmente el éxito de RadioHead ya incluye los créditos de Hazlewood y Hammond como cantautores y reciben las respectivas regalías.

Radiohead Vs. The Hollies

Definitely Maybe de Oasis vs I’d like to teach the world to sing de The New Seekers

Lo cierto es que esta no es la primera ocasión en que la agrupación es acusada por copiar un tema, pero en este caso The New Seekers logró demostrar el plagio y Oasis fue obligado a pagar una cuantiosa multa.

Loca de Shakira vs Loca con su tigre de El Cata

La cantante colombiana estuvo envuelta en un fuerte escándalo debido al plagio de su éxito, si bien Shakira fue demandada, ambas partes pudieron llegar a un acuerdo y lo solucionaron.

El Cata - Loca Con Su Tiguere

Wanna Be Startin’ Somethin de Michael Jackson vs Soul Makossa

La canción del rey del pop fue comparada con la de Manu Dibango, por lo que tuvo que pagar más de un millón de francos por la demanda. Gracias a su fama el plagio no afectó la carrera de Michael Jackson, de hecho el disco que incluía este tema estuvo en varias ocasiones como número uno en la lista.

Acusan a Bellakath de plagiar la canción de Son de Ak

Fue a través de una transmisión en Instagram que Bellakath anunció que su canción más exitosa “Gatita” sería bajada de todas las plataformas de streaming debido a un reclamo de derechos de autor.

GATITA- Bellakath

La artista detalló que llegará hasta las últimas consecuencias, sobre todo porque tiene la forma de comprobar que ella escribió la canción y que su productor, Alexito Mix, creó la pista.

Planea interponer una demanda millonaria, pues todo parece indicar que una persona que aún no ha sido identificada reclamó la canción como suya; y es que rápidamente se ha convertido en un éxito, solo en Spotify llegó al lugar 85 a nivel internacional.





Cabe mencionar que la canción con la que se le acusó de plagio es “El hueso de mi perra” de Little Key y Son de Ak, que por cierto data de 2012.

El hueso de mi perra- Son de AK ft Little Key(el fin del mundo)