¿Por qué cancelaron a Bellakath en el Carnaval de Campeche 2023?

La cantante Bellakath fue anunciada para participar en el Carnaval de Campeche 2023, sin embargo, los organizadores decidieron cancelar su presentación debido a varias quejas de padres y madres de familia al considerar que su música no es apta para menores de edad.

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, se presentaría en la coronación de los Reyes Infantiles, sin embargo, asociaciones de padres de familia contactaron a los organizadores del Carnaval de Campeche 2023 para solicitar que la cantante de “ Gatita ” no estuviera presente en el evento, pues consideran que as letras de sus canciones no son adecuadas para el tipo de evento infantil.

Fue entonces que el Ayuntamiento de Campeche decidió retirarle la invitación al evento a la cantante de reggaetón.

Tras la noticia, medios de comunicación de espectáculos entrevistaron a la cantante para preguntarle su postura ante su cancelación en el Carnaval de Campeche, a lo que ella dijo que defiende su estilo musical, y asegura que es de las pocas cantantes de este género musical que no utiliza un lenguaje explícito.

La cantante de reggaetón replicó que su cancelación no es porque sus temas no son para niños, sino se debió que en una de sus canciones incluye a la comunidad LGBT, cosa que no les gustó a los padres de familia.

Además mencionó que le molestó que le cancelaran su participación en este Carnaval, señalando que es un evento muy importante; sin embargo, no dejara de visitar Campeche, y seguramente pronto dará un show en esa entidad.

Bely y Beto que se presentará en lugar de Bellakath

El ayuntamiento de Campeche dio a conocer que será el show de Bely y Beto que se presentará en lugar de Bellakath en la coronación de los Reyes Infantiles, la cual se realizará la noche del 14 de febrero en el Foro AhKim Pech.

Acompañada de la directora de Cultura, Paola Manrique y otras integrantes del Comité Organizador del Carnaval de Campeche, la presidente municipal, Biby Rebelo de la Torre, reconoció que ha existido por la presentación de Bellakath.

La mandataria campechana señaló que recibió una carta donde le pidieron que hiciera posible de que se presentara el show de Bely y Beto “porque todo los niños del municipio estarán felices de conocerlo”.