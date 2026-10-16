Los ciclones tropicales no le dan tregua a México, pues ahora el huracán Trudy se acerca peligrosamente como un “monstruo” y promete provocar fuertes lluvias en varios estados del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La formación de ciclones en el océano Pacífico no se ha detenido desde el comienzo de la temporada, lo que ha provocado inundaciones y que actividades no esenciales queden suspendidas.

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Huracán Trudy sube de categoría

Durante la madrugada de este viernes, el huracán Trudy se intensificó a categoría 3, y su centro se localiza a 385 kilómetros de Acapulco, Guerrero y a 380 al sur de Lázaro Cárdenas.

Provocará lluvias muy fuertes y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Trayectoria en vivo del huracán Trudy en México

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, prevé que el huracán Trudy alcance la categoría 4 mientras se acerca a costas mexicanas, pero pierda fuerza comenzando la siguiente semana.

En caso de no degradarse y o si cambia de dirección podría representar un riesgo para el país, debido a que el huracán categoría 4 es sumamente catastrófico.

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