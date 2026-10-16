¡Que no te agarre la lluvia sin paraguas! El clima hoy, viernes 16 de octubre, estará marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y cambios de temperatura en distintas regiones de México; la combinación del frente frío número 2 con el huracán Trudy mantendrá en alerta a varios estados.

Y ojo, porque no solo se esperan precipitaciones en el norte y el sur del país: también habrá lluvias en el centro, incluida la Ciudad de México. ¿Dónde se esperan las más fuertes y qué debes tomar en cuenta antes de salir?

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¿Qué estados tendrán lluvias intensas hoy 16 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este viernes, las lluvias más intensas se concentrarán en el centro y oriente del país, mientras que el huracán Trudy favorecerá precipitaciones importantes en el Pacífico mexicano.

Estos son algunos de los estados que deberán prestar especial atención:

• Lluvias intensas con acumulados de 150 a 250 milímetros: zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

• Lluvias muy fuertes, de 75 a 150 milímetros: regiones de Guerrero y Oaxaca.

• Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: zonas de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

• Chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato y Yucatán.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo; en las zonas con lluvias más intensas también existe riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes?

Si vas a salir en la capital, prepara el paraguas y considera tiempo extra para tus traslados, porque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo mayormente nublado, ambiente fresco por la mañana y posibilidad de lluvias fuertes durante la tarde.

La temperatura mínima se estima entre 12 y 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar de 24 a 26 grados Celsius; también se esperan rachas de viento que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

Las lluvias podrían complicar la circulación y generar encharcamientos, así que evita cruzar calles inundadas y maneja con precaución.

¿Qué estados tendrán frío por el frente frío número 2?

El frente frío número 2 y la masa de aire polar asociada favorecerán un descenso de temperatura en regiones del norte y zonas serranas del país.

Durante la madrugada del sábado se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como mínimas de 0 a 5 grados en áreas montañosas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El clima hoy 16 de octubre puede complicar los traslados por las lluvias intensas, los fuertes vientos y los posibles encharcamientos.

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