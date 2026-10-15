En medio de una nueva amenaza contra México, Donald Trump advirtió sobre una posible ofensiva contra los cárteles en México y aseguró que podría comenzar con acciones terrestres en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos aseguró que su administración está en contacto con el gobierno de nuestro país, aunque reiteró: “los cárteles gobiernan México”.

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Trump advierte sobre ataques terrestres en México

El presidente aseguró que México debería estar golpeando a los cárteles; sin embargo, “siendo honestos, no son capaces de hacerlo”, declaró el mandatario del país vecino.

En ese momento fue cuando Trump señaló que: “Lamentablemente, los cárteles controlan México”, situación que ya ha sido compartida con el gobierno del país y se están buscando las medidas para frenarlos.

Durante el almuerzo en la Casa Blanca, el mandatario también habló sobre una posible ofensiva contra los cárteles en México y que podrían tomar acciones pronto.

“Ni siquiera hemos empezado. Todavía no hemos actuado en tierra con toda la fuerza, pero eso está comenzando. Tenemos que actuar”, declaró Donald Trump.

Trump va por las drogas que ingresan vía marítima

En cuanto a números, Donald Trump informó que, con el inicio de los ataques a las presuntas narcolanchas, el flujo de drogas por mar cayó en un 97%; mientras que las cifras de fentanilo disminuyeron un 64 por ciento.

El mandatario fue certero y aseguró que van por ese 3% restante de drogas que siguen llegando a su país por mar: “Queremos encontrarlos, porque creo que es la gente más valiente del mundo”.

Por último, Donald Trump bromeó sobre las personas que se dedican a estas actividades, asegurando: “lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, sentenció el republicano.

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