No hay agua en Álvaro Obregón hoy: Lista de colonias afectadas por 24 horas en CDMX

Si vives en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, te interesa saber que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) estará realizando trabajos de reparación que provocarán un corte de agua en varias colonias.

A partir de este domingo, el personal técnico de la Segiagua comenzó a realizar trabajos de reparación a una fuga de agua de 12 pulgadas, ubicada en Calzada de Las Águilas #2079, colonia Lomas de Axiomiatla.

¿Cuáles son las colonias que no tienen agua en Álvaro Obregón?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que habrá varias colonias afectadas mientras se repara la fuga en la alcaldía Álvaro Obregón. Las colonias son:

Ampliación Las Águilas

Las Águilas

Las Águilas 1a Sección

Las Águilas 20 Parque

Lomas Axomiatla

Lomas de Las Águilas

El corte de agua empezó este domingo 11 de octubre a las 14:00 horas; mientras que, terminará este lunes 12 de octubre, alrededor de las 14:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de Álvaro Obregón:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación a una fuga de agua de 12 pulgadas ubicada en calzada de las águilas #2079, col. Lomas de Axiomiatla .



🛠️ Se prevén… pic.twitter.com/3Z96M5b6mB — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 12, 2026

¿Cómo se reporta una fuga de agua en la CDMX?

Para reportar una fuga de agua ante la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, el canal de atención más rápido y directo es la Línea H2O del Gobierno de la CDMX.

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