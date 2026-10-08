Tandeos de agua en Jalisco: Calendario, beneficiarios y cómo funcionarán los cortes

El Gobierno de Jalisco y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunciaron que realizarán tandeos de agua en varias colonias de la entidad, para poder llevar a cabo las labores de mantenimiento urgentes en la red hidráulica.

Los tandeos se refieren a un sistema de distribución intermitente y rotativo en el que el servicio de agua potable se suministra a las colonias solo en días u horarios específicos. Al respecto el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro, explicó que se cuidará que los tandeos no duren más de tres días. Te contamos todos los detalles de los cortes de agua.

Una solución de fondo para el agua de Jalisco.



El Gobernador de Jalisco, @PabloLemusN, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para hacer realidad el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, una obra de largo plazo que permitirá mejorar la calidad del agua que llega a… pic.twitter.com/xgynABSkat — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo comenzarán los tandeos en Jalisco?

El mandatario estatal confirmó que será el próximo lunes 12 de octubre cuando la SIAPA dará a conocer el calendario de tandeos en Jalisco. En dicho calendario estará el listado de las colonias del Área Metropolitana de Guadalajara que se verán afectadas con tandeos y las fechas exactas.

Aunque por el momento no se conoce una fecha exacta del inicio de los cortes de agua en Jalisco, es importante que la población se prepare para tomar las medidas necesarias para no quedarse sin el recurso.

¿Cómo funcionarán los tandeos en Jalisco?

Lemus Navarro explicó que los tandeos de agua provocarán una baja presión en los hogares y negocios, pero se espera que las afectaciones por zona no duren más de tres días. Además, la medida se aplicará de forma rotativa.

Además, el gobernador de Jalisco aseguró que, una vez terminados los trabajos, los ciudadanos comenzarán a ver mejoras en el servicio de agua potable en las siguientes dos semanas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.