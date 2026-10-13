Dos medicamentos comúnmente utilizados entre la población cuentan con alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Según anunció la Cofepris, el Riopan y Synvisc están bajo observación de la institución por falsificación, ya que se detectó que la composición no corresponde al producto original.

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Lotes identificados de Ríopan y Synvisc por falsificación

De acuerdo con la información proporcionada, se identificaron dos lotes falsificados de Ríopan, el cual corresponde a la presentación en frasco de 250 mililitros.

Según lo informado, la población deberá revisar las siguientes características del medicamento:

Riopan

8g/1g/100 ml

Gel en frasco de 250 ml

Lotes: 12542237 y 12191278

Por ello, la Cofepris alertó de no adquirir productos con los lotes previamente mencionados, mucho menos si es en establecimientos informales.

La segunda alerta es para Synvisc, el cual contiene una jeringa de vidrio y se deberán verificar los siguientes elementos:

Synvisc Hylan G-F20

Caja con jeringa de vidrio de 2,25 mililitros

Lote: ARSP005

Es importante señalar que Cofepris advierte que cualquiera que sea el medicamento y el lote, la alerta aplica independientemente de la fecha de caducidad en el producto.

Cofepris advierte por otros medicamentos

Si vas a salir de fiesta o le entraste al pozole en las Fiestas Patrias, el Riopan es un gran aliado al ser un antiácido que neutraliza la acidez estomacal y alivia otras molestias; Synvisc mejora la movilidad de las articulaciones con osteoartritis.

Pero la Cofepris alertó por otros tres medicamentos dentro del mercado:

IMMUNORHO

300 mcg

Frasco ámpula con 2 mililitros

Marca KEDRION

Previene que las mujeres con factor sanguíneo Rh negativo desarrollen anticuerpos contra la sangre Rh positivo de su bebé

Lote: 09b84695

KitoCream

Pirfenidona 10%

Carece de número de lote y fecha de caducidad

Crema usada para acné y cicatrices

Granulox

Frasco aerosol con 20 mililitros

Lote: 16115143

Fecha de caducidad: 2026-12, aunque en realidad debería ser 2019-11

Aerosol para tratamiento de heridas

#CofeprisInforma 📢 ⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria y #AvisoDeRiesgo

Por la falsificación y adulteración de diversos insumos y medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: IMMUNORHO®, KitoCream®,… pic.twitter.com/Pobak8rjZd — COFEPRIS (@COFEPRIS) October 13, 2026

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