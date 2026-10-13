Así puedes reportar un medicamento que no hay en el IMSS

La falta de medicamentos es una constante en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, los derechohabientes ya pueden reportar un medicamento que no hay a través de una herramienta digital.

Si no pudieron entregarte la medicina que requieres en tu clínica u hospital, sigue estos sencillos pasos para reportar recetas no surtidas.

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¿Qué hacer cuando no hay un medicamento en el IMSS?

Diariamente, miles de pacientes enfrentan el desabasto en farmacias de unidades médicas. Si te ha sucedido, ya puedes reportar la falta de medicamento en el portal Receta Completa. Se trata de una alternativa para registrar tu medicamento faltante, recibir seguimiento e información sobre cuándo y dónde podrás recoger el medicamento que te falta. Solo sigue estos sencillos pasos:

Entra al portal recetacompleta.gob.mx

Selecciona la institución que te corresponde: IMSS , ISSSTE, IMSS-Bienestar.

, ISSSTE, IMSS-Bienestar. Teclea tu CURP o la del paciente y datos de contacto: correo electrónico y teléfono

y datos de contacto: correo electrónico y teléfono Ingresa el folio de la receta , la fecha de emisión y la unidad médica donde te la entregaron

, la fecha de emisión y la unidad médica donde te la entregaron Detalla el medicamento faltante y la cantidad pendiente a surtir

y la a surtir Envía el reporte y conserva el comprobante generado por el sistema

💊📲 A través de #RecetaCompleta puedes registrar y dar seguimiento al suministro de tus medicamentos.



✅ Ingresa a https://t.co/XDrVnpPEqg y proporciona la información solicitada.



Tu reporte permitirá dar seguimiento al suministro de tus medicamentos y garantizar la… pic.twitter.com/XZUTRcnP1q — IMSS  (@Tu_IMSS) October 12, 2026

En los próximos días podrías ser contactado por personal del IMSS para recibir indicaciones sobre el lugar y la fecha en la que podrás recibir el medicamento pendiente de tu receta.

OJO: Si no te surten tu receta completa, no te olvides de solicitar que la receta sea sellada con la leyenda “No surtido”. Esto es indispensable para que la receta tenga vigencia por 15 días naturales.

También puedes reportar tu receta no surtida vía telefónica llamando al 800 953 2218.

¿Cómo sacar una receta del IMSS por internet?

Además del reporte de receta no surtida, los derechohabientes del IMSS también pueden consultar su historial de medicamentos en línea. Sigue estos pasos:

Descarga la aplicación oficial IMSS Digital en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Ingresa a la sección de Cédula Digital de Salud.

Registra tu CURP, correo electrónico y número de celular, y valida tu identidad con los pasos indicados (incluyendo una fotografía y tu INE).

Una vez validada, podrás ver en pantalla tus medicamentos recetados y tu historial médico.

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