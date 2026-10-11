Alerta por ozono y partículas contaminantes en CDMX: Calidad del aire hoy 11 de octubre 2026

La calidad del aire en la Ciudad de México y su zona metropolitana presenta condiciones mayormente favorables; sin embargo, dos alcaldías registran niveles de contaminación que representan un riesgo moderado para la salud.

De acuerdo con el reporte de las 14:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa registraron calidad del aire ACEPTABLE, mientras que en el resto de la capital y su zona conurbada las condiciones fueron BUENAS.

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14:00 horas, en el resto de la #CDMX y zona metropolitana es BUENA, el riesgo a la salud es BAJO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 11, 2026

¿Dónde hay contaminación en el aire en CDMX?

El Índice AIRE Y SALUD identificó identificó concentraciones de Ozono (O3) y partículas finas pm2.5 como los contaminantes relacionados con ls clasificación aceptable.

En Álbaro Obregón y Cuajimalpa, el riego sanitario se ubicó en nivel MODERADO, por lo que las autoridades recomendaron considerar una reducción de las actividades físicas vigorosas al aire libre, especialmente entre las personas sensibles a la contaminación. En las demás zonas monitoreadas, el riesgo se mantuvo BAJO.

Calidad del aire: ¿Cuál es la temperatura en CDMX hoy?

El informe meteorológico de las 14:00 horas registró las siguientes condiciones:

Temperatura promedio: 23 °C

Humedad relativa: 43%

Velocidad del viento: 9 km/h

Dirección del viento: este-noreste (ENE).

Cabe decir que estas condiciones corresponden al momento de la medición y pueden cambiar durante la tarde de este domingo 11 de octubre de 2026.

A las 15:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es BUENA lo cual indica un riesgo BAJO a la salud. #SIMAT_CDMX pic.twitter.com/L1vB40RoBM — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) October 11, 2026

¿Qué hacer si la calidad del aire es aceptable?

Las autoridades ambientales recomiendan que las personas con enfermedades respiratorias o cardiovascularesm, menores de edad y adultos mayores presnten especial atención a las condiciones atmosféricas.

Aunque la clasificación ACEPTABLE no equivale a una Contingencia Ambiental, sí implica un nivel de riesgo que debe tomarse en cuenta antes de realizar ejercicio intenso al aire libre.

Para consultar las condiciones actualizadas, la ciudadanía puede ingresar al portal oficial del Sistema de Monitoreo Atmosférico; y tú, ¿revisas la calidad del aire antes de salir a caminar, correr o hacer ejercicio en la Ciudad de México?

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