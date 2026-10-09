Desaparece Lizeth Reséndiz Hernández, de 13 años, en San Miguel Ajusco, Tlalpan; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Lizeth Reséndiz Hernández, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez el pasado 5 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda y se dio a conocer que desapareció alrededor de las 04:00 (tiempo local) en la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Ante esto, las autoridades piden ayuda a la población para que la adolescente puede volver a su casa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Lizeth Reséndiz Hernández, de 13 años, vista por última vez el 05 de octubre, en la colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/PmlweAjXss — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 8, 2026

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Ficha de búsqueda de Lizeth Reséndiz Hernández, una joven de 13 años

Para que la ciudadanía pueda apoyar en la búsqueda, las autoridades describen a la joven con una estatura de 1.55 metros de altura, complexión mediana, tez morena clara, cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos café oscuro.

No describen señas particulares; sin embargo, se dio a conocer que al momento de la desaparición tenía una sudadera color blanco, pantalón de algodón color rosa con vivos en color rojo.

Si tienes alguna pista que dé con su paradero, te puedes comunicar a los siguientes números, los de Alerta Amber CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en la CDMX hasta el 9 de octubre

Las autoridades capitalinas tienen las siguientes fichas de búsqueda activas y también piden ayuda a la ciudadanía para localizar a los menores:

Jonathan Isaac Nieto Ponce , de 13 años, visto por última vez en la alcaldía Tláhuac

, de 13 años, visto por última vez en la alcaldía Tláhuac Engel Maritsa Guerrero Martínez , de 15 años, visto por última vez en la alcaldía Tlalpan

, de 15 años, visto por última vez en la alcaldía Tlalpan Juan Enrique Segundo Sánchez , de 13 años, visto por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 13 años, visto por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón Valeria Judith Torres Sánchez , de 15 años, vista por última vez en la alcaldía Tlalpan

, de 15 años, vista por última vez en la alcaldía Tlalpan Ira Elisa Aguilar Lima, de 17 años, vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez

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