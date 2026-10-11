¡Pon a cargar el celular! CFE publica CALENDARIO de apagones eléctricos en Torreón del 13 al 17 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón eléctrico de hasta 5 días que afectará a miles de vecinos y cientos de negocios en el municipio de Torreón, en el estado de Coahuila.

Si vives en esta región de la República mexicana, te sugerimos que revises el calendario de cortes de luz CFE con las calles y fechas exactas en las que tu casa o negocio estará sin luz.

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Calendario semanal del corte de luz en Torreón

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó a la población acerca de un apagón eléctrico programado que se realizará de forma escalonada en las siguientes fechas y zonas de Torreón:

Martes 13 de octubre : Avenida Rincón del Cristo

: Avenida Rincón del Cristo Miércoles 14 de octubre : Calle Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz

: Calle Internacional, Tamaulipas, Tampico y Veracruz Jueves 15 de octubre : Avenida de La Paz y Xochimilco; Calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba.

: Avenida de La Paz y Xochimilco; Calles Ixtacalco, Xaltepac y Tacuba. Viernes 16 de octubre : Calle Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz

: Calle Durango, Nuevo León, Tampico y Veracruz Sábado 17 de octubre: Calle Héroes Río Blanco, Lorenzo Ávalos y Tampico

CFE. Calendario de apagón eléctrico en Torreón. CFE. Calendario de apagón eléctrico en Torreón. (Facebook)

¿Cómo saber si la CFE me cortó la luz?

Estas zonas son las únicas que sufrirán un corte d eluz de la CFE durante la siguiente semana. Si vives en otra región de Coahuila y te quedaste sin luz es probable que el corte se deba a alguna falla técnica o a la falta de pago. Para saber si la CFE te cortó la luz soo revisa la luz en tu medidor:

• Luz Roja Encendida: Significa que el servicio fue cortado, generalmente por falta de pago o por un ajuste en tu facturación.

• Luz Verde Parpadeante: El funcionamiento es normal y el servicio está activo.

• Luz Verde Fija: Indica que hay un registro de consumo sin problemas.

• Pantalla Apagada (sin luz): Puede ser una falla interna del medidor, un fusible quemado o un apagón general en la zona.

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