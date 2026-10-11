VIDEO: Así se vive el impacto del huracán “Simón” en México; lluvias, inundaciones y alerta máxima

El huracán “Simón”, de categoría 4, mantiene bajo alerta a la costa del Pacífico mexicano este domingo 11 de octubre de 2026, con lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje peligroso que amenazan principalmente a Jalisco, Colima y Michoacán.

🌊🚨 #AlertaADN | El río bloquea carretera entre Punta Pérula y Manzanillas#Jalisco | Las inundaciones por el huracán #Simon impiden el paso seguro en este tramo. Aunque una unidad de la Guardia Nacional logró cruzar, se exhorta a no arriesgarse ni intentar atravesar corrientes… pic.twitter.com/GVCxLF7R7t — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

Las imágenes y reportes procedentes de las zonas afecatadas muestran inundaciones en áreas urbanas, mientras autoridades de Protección Civil mantienen operativos preventivos ante el riesgo de deslaves y crecidas de ríos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, “Simón” alcanzó vientos sostenidos cercanos a los 240 kilómetros por hora, corvirtiéndose en un ciclón de gran intensidad.

🚩Boletín #SIATCT no. 13 🚩#Huracán categoría 4 🌀 #Simon



⚠️ Simon presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h, rachas de 270 km/h y desplazamiento hacia el norte-noroeste a 11 km/h.



📍 A las 12:00 h, se localiza a 40 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco, y a 100… pic.twitter.com/ku6PaT3O3b — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

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¿En dónde está el huracán “Simón”?

Entre las zonas bajo mayor vigilancia se encuentran Puerto Vallarta, Jalisco y Manzanillo en Colima, donde ya se reportan intensas lluvias además de afectaciones asociadas al temporal.

En Manzanillo ya que se registraron inundaciones, mientras que en Puerto Vallarta se aplicaron medidas preventivas, incluidi el cierre temporal del aeropuerto.

#Reportando 🌀 | El mar reclama lo que es suyo. 🔴



⚠️🌊 En Villa Obregón, #Cihuatlán, la fuerza de la marea de tormenta por el huracán #Simon colapsó una construcción cercana a la laguna del Tule. pic.twitter.com/qlFfqkkHU4 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 11, 2026

¿Qué estados están en alerta por el huracán “Simón”?

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene avisos para municipiosmcosteros de Jalisco y Colima. También se prevén intensaslluvias en Michoacán y afectaciones por lluvias en otras regiones del occidente mexicano.

Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios, no cruzar calles inundadas y atender a las indicaciones de evacuación.

🚨 #AlertaADN | Emiten alerta roja, peligro muy alto para 22 municipios de Jalisco y 7 de Nayarit por el huracán #Simon



https://t.co/QtvJtMzSrT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

¿Cuándo dejará de afectar el huracán “Simón” en México?

Los pronósticos señalan que el huracán “Simón” puede generar lluvias que continuarán hasta el lunes 12 de octubre, dependiendo de la trayectoria y velocidad del ciclón.

El impacto del huracán “simón” recuerda que los riesgos de un huracán no se limitan al punto donde toca tierra: las lluvias pueden provocar emergencias a cientos de kilómetros de su centro.

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