¿Hay clases el 13 de octubre? La SEP informa si hay escuelas cerradas debido al Huracán Simón y el ciclón Rachel

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se retomarán las actividades escolares a partir de este martes 13 de octubre, tras la suspensión de clases en los estados afectados por el paso del huracán Simón y del ciclón Rachel.

Si no sabes si debes llevar a tus hijos a la escuela este martes, en adn Noticias, te informamos cuáles son las entidades que sí tendrán clases.

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¿Hay clases mañana 13 de octubre?

La temporada de huracanes en México ocasionó tormenta negra de hasta 150 mm en varios estados, por lo que las autoridades escolares tomaron la decisión de suspender las clases este lunes 12 de octubre en entidades como: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Sinaloa y Michoacán.

No obstante, la SEP informó que no contempla suspensión de clases en ninguna entidad para este martes 13 de octubre.

¿Hay clases el 13 de octubre? SEP no contempla suspensión de clases este martes 13 de octubre. (Facebook)

Aunque en las entidades afectadas, continúa la alerta por el paso del huracán Simón, hasta el momento, la SEP no no ha anunciado la suspensión de clases. No obstante, las autoridades escolares exhortan a los padres y madres de familia a permanecer atentos a los avisos de Protección Civil y de las escuelas de sus hijos.

Mientras tanto, los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad sí tienen clases normales este 13 de octubre.

¿Qué días de octubre no habrá clases?

De acuerdo como lo establece el calendario escolar de la SEP, durante el mes de octubre, los alumnos de educación básica cuentan con un día de asueto. Se trata del próximo 30 de octubre, pues al tratarse del último viernes del mes, los profesores llevarán a cabo la Reunión De Consejo Técnico Escolar.

Este día, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán quedarse en casa.

¿Cuándo será el megapuente de 4 días?

Pero, este día de asueto para los alumnos de educación básica coincidirá con un día de descanso oficial. De acuerdo con el calendario de la SEP, el lunes 2 de noviembre es un día de paro de labores debido a la conmemoración del Día de Muertos.

Por lo tanto, los estudiantes podrán disfrutar de un megapuente de cuatro días, ya que regresarán a clases hasta el martes 3 de noviembre.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Simón este 13 de octubre?

Para este martes 13 de octubre de 2026, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el huracán Simón continuará desplazándose con dirección hacia el noroeste, avanzando de manera paralela a las costas nacionales mientras disminuye gradualmente su intensidad rumbo a Sinaloa.

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