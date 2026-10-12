Convocan a marcha nacional de trabajadores del sector salud en CDMX: fecha y posible ruta

Tras más de una semana de manifestaciones y bloqueos viales en diferentes puntos del país, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una marcha nacional en la Ciudad de México (CDMX) el martes 13 de octubre.

El personal médico y administrativo del instituto exigen mejores condiciones laborales, incremento salarial y abasto de medicamentos en todo el país.

🚨#AlertaADN



El Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS anunció una megamovilización nacional el próximo martes 13 de octubre a partir de las 15:00 horas; el contingente en CDMX saldrá de la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI pic.twitter.com/Y03ePiLcOQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

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Hora y ruta de la manifestación de trabajadores del IMSS en CDMX

La movilización social iniciará a las 15:00 horas (tiempo local) y partirá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al centro de la capital, aún los organizadores no definen si llegarán hasta Palacio Nacional o a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma.

Es decir, la ruta planteada iniciará en la avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, hasta el primer cuadro de la capital, pasando por algunas de las avenidas más importantes de la urbe.

De acuerdo a los organizadores, además de los trabajadores del instituto, se prevé que participen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IMSS han dado a conocer sus peticiones para el Gobierno Federal y son las siguientes:

Aumento salarial del 10%

Abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos en hospitales y clínicas

en hospitales y clínicas Mejores condiciones laborales , especialmente en las cargas de trabajo

, especialmente en las cargas de trabajo Destitución de Rafael Olivos Hernández , secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario y elecciones sindicales transparentes

y elecciones sindicales transparentes Transparencia en la consulta sobre el incremento salarial y vigilancia del proceso de votación

y vigilancia del proceso de votación Revisión de condiciones de jubilación y pensiones

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