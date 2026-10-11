Carretera México-Puebla cerrada por accidente; bloqueos paralizan circulación

Si tu plan es viajar en carretera este domingo toma precauciones, ya que muchas de ellas registran aparatosos accidentes que ya movilizaron a los servicios de emergencia.
Una de las más afectadas es la México-Puebla, la cual registra cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 104 + 000, con dirección a Puebla.
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Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Hay cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, en dirección a Cosoleacaque, por maniobras para retirar un vehículo siniestrado.
Autopista Acatzingo-CD Mendonza
Se registra cierre en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 209, dirección Acatzingo, por la volcadura de un tractocamión.
Autopista Agua Dulce-Cárdenas
Hay cierre de circulación en la autopista Agua Dulce-Cárdenas, cerca del kilómetro 62, dirección Cárdenas, tras un accidente.
Autopista México-Cuernavaca
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 57, dirección Cuernavaca, tras un choque contra el muro central.
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