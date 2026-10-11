Carretera México-Puebla cerrada por accidente; bloqueos paralizan circulación

Si tu plan es viajar en carretera este domingo toma precauciones, ya que muchas de ellas registran aparatosos accidentes que ya movilizaron a los servicios de emergencia.

Una de las más afectadas es la México-Puebla, la cual registra cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 104 + 000, con dirección a Puebla.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km. 104+000 de la carretera México-Puebla con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/yJe9n1NRFw — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, en dirección a Cosoleacaque, por maniobras para retirar un vehículo siniestrado.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 4, dirección Cosoleacaque. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) October 11, 2026

Autopista Acatzingo-CD Mendonza

Se registra cierre en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 209, dirección Acatzingo, por la volcadura de un tractocamión.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 209, dirección Acatzingo. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) October 11, 2026

Autopista Agua Dulce-Cárdenas

Hay cierre de circulación en la autopista Agua Dulce-Cárdenas, cerca del kilómetro 62, dirección Cárdenas, tras un accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 62, dirección Cárdenas. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) October 11, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 57, dirección Cuernavaca, tras un choque contra el muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoCuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 11, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.