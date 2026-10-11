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Carretera México-Puebla cerrada por accidente; bloqueos paralizan circulación

La autopista México-Puebla está cerrada parcialmente tras un fuerte accidente este domingo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si tu plan es viajar en carretera este domingo toma precauciones, ya que muchas de ellas registran aparatosos accidentes que ya movilizaron a los servicios de emergencia.

Una de las más afectadas es la México-Puebla, la cual registra cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 104 + 000, con dirección a Puebla.

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Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay cierre de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, en dirección a Cosoleacaque, por maniobras para retirar un vehículo siniestrado.

Autopista Acatzingo-CD Mendonza

Se registra cierre en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 209, dirección Acatzingo, por la volcadura de un tractocamión.

Autopista Agua Dulce-Cárdenas

Hay cierre de circulación en la autopista Agua Dulce-Cárdenas, cerca del kilómetro 62, dirección Cárdenas, tras un accidente.

Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 57, dirección Cuernavaca, tras un choque contra el muro central.

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