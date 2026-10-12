Apagón eléctrico en Veracruz: Habrá corte de luz el 14 y 16 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un apagón eléctrico de dos días que afectará a cientos de familias en Veracruz. Los cortes de luz se llevarán a cabo de manera escalonada, durante el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre.

Si vives en Veracruz, te recomendamos que revises si tu colonia es una de las afectadas, para que tomes las medidas preventivas necesarias.

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Corte de luz CFE: Fecha y hora exacta del corte en Veracruz

Por medio de un comunicado, la CFE estatal informó a la población acerca de un corte de luz programado para el 14 de octubre. Los técnicos especialistas trabajarán en la zona de la carretera que va al Cristo de Tihuatlán por un desrame.

Durante cinco horas, la CFE trabajará en la poda o el corte de árboles que crecen demasiado cerca de los cables y los transformadores del tendido eléctrico, lo que puede afectar el servicio de energía eléctrica en la zona.

Corte de luz 14 de abril CFE anuncia apagón eléctrico este 14 de octubre. (Facebook)

Lista de colonias afectadas por el corte de luz en Veracruz el 14 de octubre

De acuerdo con lo informado, los vecinos de Veracruz que resultarán afectados son los que habitan en la colonia El Mirador. El apag+on eléctrico durará de las 10:00 a las 14:00 horas. No es necesario reportar el corte de luz al 071.

Asimismo, la CFE confirmó que se prevé otro apagón eléctrico el próximo viernes 16 de octubre; sin embargo, aún no se da a conocer cuál será la zona afectada.

¿Cómo reportar a CFE que no hay luz?

En caso de que terminado el tiempo establecido del corte de luz programado, el servicio de energía eléctrica no se restablezca en tu hogar, puedes hacer el reporte a la Comisión Federal de Electricidad.

Lo único que debes hacer es llamar al número telefónico 071 o utilizar la aplicación móvil CFE Contigo. Recuerda tener a la mano tu recibo de luz en el que encontrarás tu número de servicio.

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