El pronóstico del clima para este sábado 10 de octubre anticipa lluvias de distinta intensidad en gran parte de México debido a la presencia de sistemas tropicales y otros fenómenos meteorológicos.

El huracán Simón se aproximará a las costas del Pacífico; mientras que la tormenta tropical Rachel podría acercarse a Baja California.

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¿En qué estados lloverá este sábado 10 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos son los estados que podrían registrar precipitaciones durante el sábado:

Lluvias torrenciales a extraordinarias : Colima.

: Colima. Lluvias intensas a torrenciales : Jalisco y Michoacán.

: Jalisco y Michoacán. Lluvias muy fuertes a intensas : Oaxaca.

: Oaxaca. Lluvias fuertes a muy fuertes : Nayarit, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

: Nayarit, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tabasco.

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Tabasco. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El huracán Simón también provocará condiciones adversas en el litoral del Pacífico. Se pronostican rachas de viento de hasta 130 km/h y oleaje de entre 6 y 8 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Por su parte, Rachel podría aproximarse a la costa occidental de Baja California durante la noche, con rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros.

¿Cómo estará el clima en CDMX este 10 de octubre?

Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y templado por la tarde.

Estas son las condiciones previstas para la CDMX este sábado 10 de octubre:

Temperatura mínima : de 13 a 15 °C.

: de 13 a 15 °C. Temperatura máxima : de 20 a 22 °C.

: de 20 a 22 °C. Lluvias : puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 mm en 24 horas.

: puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 mm en 24 horas. Viento : del sureste, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

: del sureste, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la mañana : ambiente fresco y posibles bancos de niebla en zonas altas.

: ambiente fresco y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde: mayor probabilidad de lluvia y descargas eléctricas.

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