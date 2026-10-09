No, la propina no es obligatoria en México y quien la exija se llevará una multa de más de millones de pesos y la suspensión del negocio, como le sucedió a un restaurante en Puebla.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió el restaurante Caldos Angelita tras detectar irregularidades relacionadas con esta práctica, pero ¿qué pasó y por qué intervino la autoridad? Aquí en adn Noticias te contamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

TRES DORITOS DESPUES... SUSPENDEN CALDOS ANGELITA EN PUEBLA‼️ La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en el emblemático restaurante "Caldos Angelita", ubicado en la 9 Norte del Centro Histórico de Puebla, luego de una denuncia ciudadana que se volvió viral en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? 👇 • 🧾 El abuso: Una mujer acudió al negocio con su padre, un adulto mayor con discapacidad visual. Al recibir la cuenta, notaron que les estaban cobrando $100 pesos de más en comparación con los precios del menú. • 🤬 La agresión: Al pedir una aclaración, el encargado de la caja (presuntamente hijo de la dueña) reaccionó de forma violenta, amenazó con llamar a la policía y agredió verbalmente al hombre con discapacidad gritándole: "Pinche viejo jodido". La intervención de las autoridades: Tras el reporte, personal de Profeco acudió al lugar y constató múltiples anomalías comerciales: 1. Precios de la carta que no coincidían con el cobro final. 2. Intento de cobro obligatorio de propina. 3. Cuentas poco claras y trato discriminatorio. Por estas razones, el establecimiento quedó formalmente suspendido. ¡El respeto al consumidor y la inclusión no son opcionales! #Puebla #Angelita #inclusion #Justicia #TresDoritosDespues — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) October 9, 2026

¿Qué pasó con el restaurante Caldos Angelita en Puebla?

Profeco colocó dos sellos de suspensión en el restaurante Caldos Angelita, ubicado en la calle 9 Norte número 1006, en el Centro Histórico de Puebla, luego de realizar una visita de verificación por una denuncia ciudadana.

Durante la inspección, la dependencia detectó irregularidades en las prácticas comerciales del establecimiento, por lo que ordenó suspender temporalmente la comercialización de bienes, productos y servicios.

En el operativo también participó la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) de Puebla, que colocó sellos adicionales tras identificar incumplimientos a la normativa sanitaria.

La revisión contó con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

¿Por qué denunciaron a Caldos Angelita?

La intervención de las autoridades ocurrió después de que una clienta difundiera en redes sociales su experiencia al acudir al restaurante con su familia.

De acuerdo con su testimonio, al momento de pagar la cuenta detectaron una diferencia de aproximadamente 100 pesos respecto a los precios que habían consultado en el menú.

Cuando solicitaron una explicación, aseguró que se produjo una discusión con personal del establecimiento.

La mujer también denunció que su padre, una persona con discapacidad visual, recibió expresiones ofensivas durante el altercado; según su relato, la situación escaló mientras intentaban aclarar el monto que debían pagar.

El caso generó reacciones en redes sociales y derivó en una denuncia ciudadana, sin embargo, los señalamientos sobre el trato recibido corresponden al testimonio difundido por la familia.

🚨 LE CIERRA SU NEGOCIO @Profeco a Caldos Angelita en el Centro Historico de Puebla por llamarle "pinch** jodido" a un abuelito con discapacidad visual Me encantan los finales felices... https://t.co/0XCljkJ8WQ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 9, 2026

¿Qué irregularidades detectó Profeco en Caldos Angelita?

Tras revisar el establecimiento, Profeco identificó dos irregularidades comerciales principales:

• Falta de información sobre las bebidas: el restaurante no informaba las cantidades de las bebidas que ofrecía, por lo que los consumidores no podían conocer con claridad su contenido.

• Prácticas que inducían al pago de propina: la dependencia detectó conductas que podían llevar a los clientes a considerar obligatorio un pago que debe ser voluntario.

Por estas faltas, la autoridad colocó sellos de suspensión como medida precautoria, esto implica que el establecimiento debe atender las observaciones correspondientes antes de reanudar la comercialización de sus productos y servicios.

Por su parte, la autoridad sanitaria estatal intervino por incumplimientos a la normativa de su competencia.

¿La propina es obligatoria en los restaurantes?

La propina es voluntaria en México y ningún establecimiento puede exigirla como condición para brindar el servicio o cobrar la cuenta.

La Profeco recuerda que los restaurantes deben informar sus precios de manera clara y respetar los montos anunciados en sus menús, tampoco pueden agregar cargos sin el consentimiento del consumidor.

Si al recibir la cuenta encuentras una cantidad distinta a la que esperabas, puedes solicitar una explicación y revisar el desglose antes de pagar.

Si consideras que hubo un cobro indebido o que te exigieron una propina, puedes presentar una queja ante la Profeco.

La dependencia recibe denuncias a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como en sus canales oficiales.

¿Cuál es la multa por obligar a dejar propina?

En México, obligar a los clientes a pagar propina puede generar sanciones para los restaurantes, ya que este pago es voluntario y no puede exigirse como condición para recibir el servicio.

De acuerdo con los montos actualizados de la Ley Federal de Protección al Consumidor para 2026, las multas por infracciones contempladas en el artículo 128 pueden alcanzar los 4 millones 274 mil 960.73 pesos.

El monto aplicable depende de la conducta acreditada y de la disposición legal infringida; no significa que todos los establecimientos que incurran en esta práctica reciban automáticamente la sanción máxima.

Si un restaurante intenta imponerte este cobro, puedes denunciarlo ante Profeco. Guarda el ticket y cualquier evidencia que ayude a documentar lo ocurrido.

🚫 PROFECO SUSPENDE CALDOS ANGELITA EN PUEBLA La dependencia detectó irregularidades en información de bebidas, propinas e incumplimientos sanitarios. ⚠️ #Puebla #PROFECO https://t.co/ka99b4Qqd8 — Hoja de Ruta (@HojadRutamx) October 8, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.