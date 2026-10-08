“Isaías” evoluciona y ya es huracán categoría 2; trayectoria EN VIVO de su paso por el golfo de México

Durante las últimas horas del jueves 8 de octubre, un avión cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reclasificó a la tormenta tropical Isaías como huracán categoría 2 mientras avanza por el golfo de México.

Posteriormente, durante este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón se localiza a 270 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán, así como a 390 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.

La #TormentaTropical #Isaias se localiza a 270 km al noroeste de Progreso, #Yucatán. Mantiene #Lluvias fuertes a intensas en zonas del oriente y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán. Ve la información detallada ⬇️ https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/34bbb7AiWb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Isaías” hoy 8 de octubre

Las autoridades mexicanas informaron que, durante las primeras horas del día, presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 160 km/h y se desplaza hacia el este-noroeste.

En adn Noticias te mostramos cómo avanza durante este jueves:

Lluvias en México durante este jueves 8 de octubre

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación del ciclón ocasionará lluvias fuertes a puntales intensas en las zonas del oriente y sureste del país, incluyendo a la península de Yucatán.

Específicamente, así afectará Isaías a las costas del golfo de México:

Lluvias puntales intensas

Veracruz (sur)

(sur) Tabasco (sur, oeste y norte)

(sur, oeste y norte) Campeche (suroeste y norte)

(suroeste y norte) Yucatán (norte y oeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Tamaulipas (costa)

Lluvias puntuales fuertes

Quintana Roo (norte)

Asimismo, se presentarán vientos sostenidos en las costas de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como oleaje en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

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