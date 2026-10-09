Si tenías planes para salir este viernes, revisa el pronóstico antes de hacerlo, porque dos sistemas tropicales pondrán en alerta a varias regiones de México: el huracán Isaias y la tormenta tropical Simón favorecerán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas zonas del país.

Además, se esperan tormentas en el centro, norte y sureste, mientras que el noroeste continuará con temperaturas de hasta 45 grados. Aquí en adn noticias te contamos qué estados tendrán las lluvias más fuertes y dónde seguirá el calor.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo estará el clima en México hoy 9 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional; los mayores acumulados se esperan en Guerrero y Michoacán, donde podrían registrarse precipitaciones torrenciales.

En el Golfo de México, el huracán Isaias favorecerá lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el Pacífico, la tormenta tropical Simon provocará las precipitaciones más intensas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales e intensas?

Estas son las entidades con los mayores acumulados de lluvia previstos para este viernes:

• Lluvias torrenciales de 150 a 250 mm: Guerrero (costa y sur) y Michoacán (costa).

• Lluvias intensas de 75 a 150 mm: Oaxaca (noroeste, centro y costa) y Chiapas (oeste, este y costa).

• Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: Jalisco (oeste y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Puebla (suroeste), Morelos, Veracruz (centro y sur), Campeche (oeste y costa), Yucatán (costa, norte y oeste), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

• Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Sinaloa (sur), Nayarit y Tlaxcala.

• Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

• Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Aguascalientes y Guanajuato.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Cómo afectarán el huracán Isaias y la tormenta tropical Simon?

El huracán Isaias, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continuará intensificándose sobre el centro y norte del Golfo de México.

Su circulación favorecerá lluvias muy fuertes, viento y oleaje elevado en las costas del sureste.

Por su parte, la tormenta tropical Simon, frente al Pacífico sur mexicano, ocasionará las precipitaciones más intensas en Guerrero y Michoacán, además de lluvias intensas en Oaxaca.

Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas podrían elevar los niveles de ríos y arroyos.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje elevado?

Las zonas costeras también deberán tomar precauciones por las rachas de viento y el oleaje:

• Rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

• Rachas de 40 a 60 km/h: costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

• Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de 3 a 4 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 metros en Oaxaca, Campeche y Yucatán, y de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿En qué estados hará más calor este viernes?

Aunque las lluvias dominarán buena parte del pronóstico, el calor continuará en el noroeste y otras regiones del país.

• De 40 a 45 °C: noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

• De 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

• De 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias en México?

Si vives en una de las entidades con lluvias intensas, evita cruzar calles inundadas, ríos o corrientes de agua y mantente atento a los avisos de Protección Civil; las precipitaciones pueden provocar deslaves, inundaciones y crecidas repentinas.

En las costas, sigue las indicaciones de las autoridades ante el oleaje elevado y las fuertes rachas de viento, que también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Este viernes 9 de octubre, consulta el pronóstico del clima en México y toma precauciones ante las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes rachas de viento. Sigue los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente si vives en zonas costeras o propensas a deslaves.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.