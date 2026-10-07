Desaparece Marco Alejandro Hernández, de 13 años, en Mazatlán; activan Alerta Amber en Sinaloa

Tu ayuda puede ser fundamental para localizar a Marco Alejandro Hernández Flores, un adolescente de 13 años que desapareció en Mazatlán, Sinaloa, y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero por eso activar la Alerta Amber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda el pasado 4 de octubre y pidió a la ciudadanía apoyo para localizar al menor y que éste pueda volver a casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Marco Alejandro Hernández Flores, desaparecido en Sinaloa

Para ayudar a su localización, las autoridades describieron a Marco Alejandro Hernández con una estatura de 1.20 metros, complexión delgada y tez morena clara. Además, tendría el cabello corto, lacio y de color negro, así como ojos medianos y color café oscuro.

No se mencionó ninguna seña particular del joven; sin embargo, se dio a conocer que al momento de la desaparición iba vestido con una playera color rojo, pantalón azul marino y tenis negros.

De acuerdo a la información oficial, el adolescente fue visto por última vez el 3 de octubre al salir de un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Ébano, ubicada en el puerto de Mazatlán; se considera que la víctima puede estar en peligro.

Si tienes alguna información al respecto, te puedes comunicar a los números de la Alerta Amber Sinaloa:

(800) 890 9092

(667) 715 5588

Alertas Amber activas en Sinaloa hoy 7 de octubre

Además de la búsqueda de Marco Alejandro Hernández, en Sinaloa hay más fichas activas de menores de edad:

Celeste Guadalupe Ramírez Padilla , niña de 2 años, desaparecida en El Dorado

, niña de 2 años, desaparecida en El Dorado Sergio Yahir Martínez Domínguez , joven de 16 años, desaparecido en Culiacán

, joven de 16 años, desaparecido en Culiacán Areli Karolina Villarreal Cruz , joven de 15 años, desaparecida en Salvador Alvarado

, joven de 15 años, desaparecida en Salvador Alvarado Mariana Geraldine Quijano Molina , joven de 17 años, desaparecida en Salvador Alvarado

, joven de 17 años, desaparecida en Salvador Alvarado César Daniel Mazo Garzón , joven de 17 años, desaparecido en Navolato

, joven de 17 años, desaparecido en Navolato Karol Adrián Guerrero Ávila, joven de 16 años, desaparecido en Mazatlán

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.