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/México/Nota

Desaparece Marco Alejandro Hernández, de 13 años, en Mazatlán; activan Alerta Amber en Sinaloa

El adolescente fue visto por última vez el pasado 3 de octubre y hasta la fecha se desconoce su paradero; autoridades piden ayuda para que vuelva a casa

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Tu ayuda puede ser fundamental para localizar a Marco Alejandro Hernández Flores, un adolescente de 13 años que desapareció en Mazatlán, Sinaloa, y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero por eso activar la Alerta Amber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda el pasado 4 de octubre y pidió a la ciudadanía apoyo para localizar al menor y que éste pueda volver a casa.

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Ficha de búsqueda de Marco Alejandro Hernández Flores, desaparecido en Sinaloa

Para ayudar a su localización, las autoridades describieron a Marco Alejandro Hernández con una estatura de 1.20 metros, complexión delgada y tez morena clara. Además, tendría el cabello corto, lacio y de color negro, así como ojos medianos y color café oscuro.

No se mencionó ninguna seña particular del joven; sin embargo, se dio a conocer que al momento de la desaparición iba vestido con una playera color rojo, pantalón azul marino y tenis negros.

De acuerdo a la información oficial, el adolescente fue visto por última vez el 3 de octubre al salir de un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Ébano, ubicada en el puerto de Mazatlán; se considera que la víctima puede estar en peligro.

Si tienes alguna información al respecto, te puedes comunicar a los números de la Alerta Amber Sinaloa:

  • (800) 890 9092
  • (667) 715 5588

Alertas Amber activas en Sinaloa hoy 7 de octubre

Además de la búsqueda de Marco Alejandro Hernández, en Sinaloa hay más fichas activas de menores de edad:

  • Celeste Guadalupe Ramírez Padilla, niña de 2 años, desaparecida en El Dorado
  • Sergio Yahir Martínez Domínguez, joven de 16 años, desaparecido en Culiacán
  • Areli Karolina Villarreal Cruz, joven de 15 años, desaparecida en Salvador Alvarado
  • Mariana Geraldine Quijano Molina, joven de 17 años, desaparecida en Salvador Alvarado
  • César Daniel Mazo Garzón, joven de 17 años, desaparecido en Navolato
  • Karol Adrián Guerrero Ávila, joven de 16 años, desaparecido en Mazatlán

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