¡Se buscan! Alerta Amber en CDMX: desaparecen las hermanas Ruiz García en la alcaldía Cuajimalpa

¿Las reconoces? En la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Sofía Michel y Dafne Sabina Ruiz García, dos niñas (de 1 y 9 años, respectivamente) que fueron vistas por última vez en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), ambas menores de edad desaparecieron el pasado 25 de septiembre alrededor de las 14:00 horas (tiempo local) en compañía de su madre, Tania Monserrat Ruiz García.

Hasta el momento no se sabe nada de su paradero, es por eso que las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para localizarla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dafne Sabina Ruiz García, de 9 años, vista por última vez el pasado 25 de septiembre, en la colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/x6PUT35aXC — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 4, 2026

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Ficha de búsqueda de Sofía Michel Ruiz García, niña desaparecida en CDMX

Para que la población pueda reconocerlas, las autoridades capitalinas describen a Sofía Michel Ruiz García con un estatura de 80 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño oscuro y ojos café.

No se describe ninguna seña particular; sin embargo, se refiere que vestía una blusa rosa de manga larga, pantalón rosa y tenis en el mismo color al momento de la desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sofía Michel Ruiz García, de 1 año, vista por última vez el pasado 25 de septiembre, en la colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/Tcpm5rtzRa — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 4, 2026

Ficha de búsqueda de Dafne Sabina Ruiz García, menor de edad desaparecida en la alcaldía Cuajimalpa

Por otra parte, la Fiscalía de CDMX describe a Dafne Sabina como una niña que mide 1.2 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara, además de cabello negro y lacio, así como ojos negros.

No se refiere ninguna seña particular, pero sí se menciona que al momento de la desaparición llevaba un overol de mezclilla azul, una blusa roja y tenis blancos.

¿Qué se sabe de la madre de las hermanas Ruiz García?

Dentro de ambas fichas de búsqueda con Alerta Amber, las autoridades capitalinas mencionan que las menores fueron vistas por última vez con su madre Tania Montserrat, una joven de 26 años.

Sin embargo, no se dio más información, es por eso que se pide a la ciudadanía comunicarse a los siguientes números si hay alguna información:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

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