El INAPAM reconoce la experiencia y capacidades de los adultos mayores y brindarles un empleo formal para que mantengan una vida activa, independiente y con ingresos propios.

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¿Qué modalidades de vinculación productiva hay?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía donde las personas adultas mayores son contratadas por tiendas de autoservicio para que empaquen productos.

En esta modalidad no hay relación laboral entre la tienda y la persona adulta mayor, es decir no hay un contrato pero hay una lista de actividades y lineamientos que se deben cumplir.

El empleo formal permite a las personas adultas mayores incorporarse al mercado laboral con remuneración económica y prestaciones de ley.

Las empresas son responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones conforme a la ley.

Requisitos y registro para el programa de vinculación productiva del INAPAM

Entre los requisitos se encuentra:

Tener 60 años o mas

Contar con credencial del INAPAM

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial con fotografía

El registro es gratis y se puede realizar de manera presencial en el Módulo de Vinculación Productiva más cercano, en el siguiente enlace puedes consultar todas las direcciones disponibles. Tienen un horario de las 08:00 a las 14:00 horas.

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