Rachel, Simón e Isaías aumentan las lluvias en todo el país; clima en México hoy jueves 8 de octubre

¿Por tu casa va a llover este jueves 8 de octubre? Lo más seguro es que sí y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas tropicales Rachel y Simón, así como el huracán Isaías cambiarán las temperaturas y aumentarán las precipitaciones en todo el país.

Los fenómenos no sólo afectan al océano Pacífico, como fue en las últimas semanas, sino que ahora están presentes en las costas del golfo de México.

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Lluvias provocadas por el huracán Isaías hoy 8 de octubre

En las últimas horas, un avión cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reclasificó a la tormenta tropical Isaías como huracán categoría 1, lo que aumenta las probabilidades de tormentas y actividad eléctrica en la zona.

Específicamente, se prevén:

Lluvias puntales intensas

Veracruz (sur)

(sur) Tabasco (sur, oeste y norte)

(sur, oeste y norte) Campeche (suroeste y norte)

(suroeste y norte) Yucatán (norte y oeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Tamaulipas (costa)

Lluvias puntuales fuertes

Quintana Roo (norte)

Además de chubascos en el noreste y centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Lluvias por las tormentas tropicales “Rachel” y “Simón” hoy

Por otra parte, es importante mencionar que actualmente la tormenta Rachel no provoca afectaciones en el territorio mexicano; no obstante, se espera que en las próximas horas vuelva a acercarse a México y genere lluvias en la península de Baja California.

Por otra parte, la tormenta tropical Simón, en combinación con un canal de baja presión, ocasionará lluvias:

Lluvias puntuales torrenciales

Guerrero (costa y sur)

Lluvias puntuales intensas

Oaxaca (noroeste, centro y costa)

Lluvias puntuales muy fuertes

Michoacán (costa)

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