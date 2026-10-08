Confirman suspensión de clases por Simón, el próximo huracán que promete tocar tierra como un “monstruo”

El ciclón Simón se acerca peligrosamente a México y promete impactar el territorio como un poderoso huracán “monstruo”, ya que, según los pronósticos alcanzará la categoría 4.

Simón, actualmente como tormenta tropical, ya provoca fuertes lluvias en Michoacán, las cuales se intensificarán conforme se acerque, por lo que las autoridades de dicho estado confirmaron que habrá puente escolar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué días no habrá clases en Michoacán por el impacto del ciclón Simón?

Debido a la tormenta no habrá clases este 8 y 9 de octubre, es decir jueves y viernes, que se juntarán con el fin de semana. La suspensión de actividades en las aulas aplicará tanto en escuelas públicas como privadas y podría extenderse, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

¿En qué municipios se suspendieron las clases?

Se suspenderán clases este 8 y 9 de octubre en siete municipios:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

🚨#AlertaADN



🌀🏫 Suspendieron las clases este 8 y 9 de octubre en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, Michoacán, ante los efectos de la tormenta tropical “Simón” https://t.co/0s7BbvBqby — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

¿Cuál es la fecha exacta en que Simón se convertirá en un huracán?

De acuerdo con los pronósticos, Simón se convertirá en un huracán el 9 de octubre, que tomará rumbo a México.

El ciclón podría tocar tierra como categoría 3 o 4, es decir un “huracán mayor”, capaz de provocar una destrucción significativa en las costas, mientras sus bandas nubosas provocan lluvias intensas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.